Подписание меморандума о начале урегулирования кризиса между США и Ираном не состоится в воскресенье, однако это может произойти в ближайшие дни. Об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, сроки подписания остаются неопределенными. «Нам придется подождать и посмотреть, когда именно подпишут меморандум. Хотя это не произойдет завтра, нельзя исключать возможность такого развития событий в ближайшие дни», — приводит его слова агентство Tasnim. Багаи уточнил, что документ должен положить конец боевым действиям, при этом обсуждение ядерной проблематики на данном этапе не предусмотрено.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявлял, что США и Иран могут утвердить соглашение об урегулировании кризиса в течение 24 часов для последующего подписания. Накануне Багаи также говорил о достигнутом понимании по основным вопросам и завершающей стадии внутреннего согласования меморандума.

Ранее Reuters сообщало, что США и Иран могут подписать соглашение о прекращении войны уже 14 июня. Документ предусматривает снятие санкций на экспорт нефти и разблокирование иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива