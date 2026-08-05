Некоторые жители затопленного СНТ «Лесное» под Тюменью по-прежнему остаются в своих домах, но многие уехали. Об этом сообщает корреспондент RTVI Татьяна Панова.

Вода залила участки в СНТ, урожай на них погиб.

«Затопило здесь буквально всё. Местные жители говорят, что где-то уровень воды достигает двух метров. Вода отходит, но очень медленно», — передает корреспондент RTVI.

Оставшиеся в «Лесном» люди используют генераторы, которые завозят на надувных лодках. Один из жителей СНТ пообщался с RTVI.

«Газ есть, света нет. Генератор гоняю — так сжег две пенсии за 10 дней. Сегодня ночью отключил, девять часов не гонял, так все растаяло. У меня морозильники, два холодильника, там все заготовки, всё, что было [пропало] … Комаров еще полно», — рассказал житель «Лесного».

5 августа губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что из-за паводка на реках Тура, Тавда и Пышма в регионе подтоплено 133 жилых дома и 1 964 приусадебных и дачных участков.

«Эвакуировано 64 человека, в том числе девять детей. Из них размещены в пунктах временного размещения 41 человек», — сообщил Моор. Он добавил, что для защиты населенных пунктов «отсыпали и укрепили свыше двух километров земляных валов и насыпей».

Как утверждает губернатор, уровень воды на реках Тура и Тавда снижается. «На сегодняшнее утро 889 см в Тюмени и 942 см в селе Нижняя Тавда. Река Пышма в Тюменском округе у села Богандинское добавила за последние сутки еще 5 см. Сейчас ее уровень составляет 621 см. Отметка «неблагоприятное явление» здесь — 6 метров», — заявил Моор.