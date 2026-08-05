Немецкие ученые вычислили, какой вклад в глобальные выбросы метана делают дикие жвачные животные — олени, лоси и другие. Оценили они и вклад российских оленей и лосей, который не превышает 7% от общемировых загрязнений, говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

Метан — второй по объемам антропогенный парниковый газ после углекислого. 65% мировых выбросов метана приходится на антропогенные источники, к которым относится сельское хозяйство и сжигание углеводородного топлива.

В последние годы ученые озаботились проблемой метана, производимого в глобальных масштабах крупным рогатым скотом в процессе ферментации, которая позволяет животным расщеплять растительную пищу. Однако те же процессы с выделением метана происходят и в организмах диких жвачных животных, таких, как олени, лоси и ламы. Учесть их вклад в общемировые выбросы метана предложили ученые под руководством Терезии Язбек из Института биогеохимии Общества Макса Планка (Германии).

В своем исследовании они опирались на недавние оценки численности диких животных с подробной разбивкой по видам и отдельным регионам планеты.

«Основываясь на всех источниках, в исследовании мы собрали информацию о 191 виде жвачных животных общей численностью 18 млн животных», — говорится в исследовании. В нем приводятся данные по оленям, лосям, буйволам, бизонам, антилопам гну и ламам.

Используя специальные методики расчета, ученые выяснили, что с 2000 по 2024 год выбросы метана от диких жвачных животных несколько снизились — с 3,03 до 2,95 млн тонн в год. Это существенно ниже, чем оценки в 15 млн тонн в год, которую ранее приводила Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН (IPCC).

«Наибольшие выбросы наблюдаются в США и Канаде, на них приходится 31% глобальных выбросов», — сказано в исследовании. Далее идут африканские страны, на долю которых приходится 21%.

В России за год дикими жвачными животными выбрасывается 0,21 млн тонн метана, что составляет всего 7,26% общемирового объема.