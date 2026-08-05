В Южной Корее из-за аномальной жары погибли 16 человек. В Европе обмелели реки Рейн и Дунай. Во Франции из-за пожаров эвакуировали больше 200 тысяч человек. О том, с какими погодными аномалиями человечество будет сталкиваться всё чаще, рассказал в эфире RTVI кандидат географических наук, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Константинов.

Константинов сравнил происходящее во Франции с жарой в Москве летом 2010 года.

«Это, конечно, пока аномалия, но сами волны жары с изменением климата будут становиться всё более и более частыми. Поэтому к ним требуется адаптация, прежде всего в крупных городах, крупных населенных пунктах, где люди наиболее уязвимы», — сказал Константинов.

По его словам, количество осадков будет перераспределяться.

«Если у вас раньше выпадало десять более-менее умеренных дождей в месяц, предположим, то теперь это будут три очень крупных ливня, которые, естественно, могут создавать затопления. А между ними, например, периоды засух будут увеличиваться. Такие тенденции сейчас видны и для Западной, и для Центральной, и для Восточной Европы, к которым географически относится средняя полоса России», — пояснил Константинов.

По мнению собеседника RTVI, людям стоит ждать увеличения неблагоприятных погодных явлений.

«Это, конечно, сильные осадки, сильные дожди, сильные снегопады, в том числе градовые события, которые на сельское хозяйство очень плохо влияют <…> Есть ещё, конечно, таяние многолетней мерзлоты, но это [актуально] для более северных районов», — предупредил Константинов.