Турция после атак украинских дронов на ее грузовые суда в Черном море может перейти от дипломатических призывов к жесткому предупреждению Киева. Такой сценарий допустил политолог Сергей Станкевич в разговоре с 360.ru.

По его словам, Анкара не может просто закрыть глаза на эти нападения, в одном из которых тяжело пострадали члены экипажа из числа турецких граждан. Инцидент затронул и турецкие компании, поставляющие товары в Россию, отметил Станкевич.

По словам политолога, Турция может и дальше продолжать выражать озабоченность и призывать к срочным мерам безопасности, как это сделал ее МИД.

«Или же второй вариант — это может быть какое-то более жесткое предупреждение в сторону Киева с тем, что дальнейшие действия такого рода могут повлечь более жесткую реакцию», — высказал мнение Станкевич.

По его словам, турецкие власти в перспективе могут воспользоваться рычагами экономического давления на Украину через торговые потоки. Но пока Анкара, скорее всего, будет придерживаться дипломатических методов, полагает он.

Кроме того, Турция может применить достаточно эффективные меры непубличного характера, продолжил эксперт.

«Я думаю, что Турция по линии специальных служб усилит мониторинг и надзор за возможным использованием территории Турции для организации нападений и вообще действий военного, силового характера против России», — предположил Станкевич.

Он заключил, что повторение таких атак в конце концов не оставит турецкому руководству другого выбора, кроме как «перейти к жесткой реакции».

Атаки на турецкие суда

Турецкий МИД ранее сообщил, что два принадлежащих стране грузовых судна Yasar и Nadezhda были атакованы беспилотниками вечером 3 августа при выходе из порта Новороссийска. Ведомство не указало, чьи именно дроны совершили налет, предупредив об опасности эскалации конфликта между Россией и Украиной в Черном море.

Главное управление по морским делам Министерства транспорта и инфраструктуры Турции заявило, что трое членов экипажа Nadezhda получили тяжелые ранения. Вся команда была доставлена в Новороссийск, пострадавшие находятся на лечении.

Позднее турецкое агентство IHA сообщило, что по словам капитана Nadezhda Ялчина Шахина, судно атаковали шесть или семь украинских БПЛА. Заявлений от украинских или российских властей по поводу инцидента не поступало, пишет Türkiye Today.

Как напоминает 360.ru, за последние месяцы другие турецкие гражданские суда также попадали под удары в Черном море. 5 июня в результате атаки военного самолета у западного побережья Крыма затонуло рыболовецкое судно Duru 67: один турецкий рыбак погиб и еще пятеро были ранены. 28 мая беспилотник атаковал грузовое судно под флагом Вануату, владельцем которого был гражданин Турции. Ранения получили двое членов турецкой команды.

Анкара каждый раз реагировала дипломатическими нотами и призывами к деэскалации, однако интенсивность нападений только возросла.