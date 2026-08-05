Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нарастании атак беспилотников на столицу. В то же время глава города считает ненужными разговоры о необходимости перевести экономику на «военные рельсы». Об этом он заявил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала «Россия 24».

В последние месяцы число БПЛА, которые летят в сторону Москвы, увеличилось кратно, отметил Собянин.

«Действительно, мы видим нарастание таких угроз. <…> Ну и в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территории России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы», — рассказал мэр.

По его словам, по поручению президента РФ Владимира Путина Москва самым активным и плотным образом взаимодействует с Министерством обороны и противовоздушными силами для обеспечения безопасности в столице. Он уточнил, что в городе оборудуются боевые позиции ПВО, создаются добровольческие подразделения для формирования мобильных групп и объектовой защиты, а также производятся перехватчики дронов для защиты от беспилотников.

«Помогаем всем, чем необходимо для военных», — подчеркнул Собянин.

Он добавил, что при отражении атак БПЛА «главная заслуга, и главная ответственность, и главная тяжесть ложится на военных», тогда как регионы и предприятия особой важности «должны активно помогать нашим бойцам».

Разговоры о необходимости мобилизовать экономику и развернуть ее на нужды СВО Собянин считает ненужными и «никечмными», а тех, кто делает такие утверждения, — людьми, которые не понимают, как ведется современная экономика и «современная война».

«Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику — это убить вообще страну», — пояснил мэр.

Как отметил Собянин, «современная война ведется на два фронта: это непосредственно «горячий» фронт и здоровая, стабильная экономика страны, без этого победить невозможно».

Говоря о вкладе Москвы в проведение военной операции на Украине, мэр сообщил, что столица направила в зону СВО более 100 тыс. добровольцев. Собянин также рассказал, что столица активно помогает оснащением военнослужащих на линии боевого соприкосновения материальными и техническими средствами.

«Москва является крупнейшим центром военно-промышленного комплекса, производятся лучшие технические и военные средства», — указал он.

В частности, в столице производится линейка медицинского оборудования и фармпрепаратов, без которых невозможно ведение никаких военных операций, а миллионы москвичей посылают гуманитарную помощь для бойцов на фронте, сказал Собянин. Кроме того, в городе развернута сеть госпиталей, где прошли лечение тысячи военнослужащих, отметил мэр. Он добавил, что столица также оказывает помощь Донецку и Луганску на постоянной основе, восстанавливая тысячи объектов.

Саму Москву Собянин назвал крупнейшим в стране донором федерального бюджета. По его словам, поступления с территории города в федеральный бюджет от предприятий и граждан в значительной степени обеспечивают его стабильность.

«Это естественное перераспределение доходов в рамках единой целой страны», — пояснил мэр.

На территории Москвы производится больше 20% валового национального продукта России, так как в столице «больше производительность, больше концентрация ресурсов, больше высоких технологий, объемы услуг и так далее, и тому подобное», пояснил Собянин.