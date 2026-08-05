Комитет парламента Индии по связи и информационным технологиям выдвинул главе корпорации Meta* Марку Цукербергу ультиматум в связи с временным удалением из фейсбука* видео индийского премьер-министра Нарендры Моди. Об этом сообщает агентство PTI.

Комитет потребовал от Цукерберга извиниться за инцидент в течение трех дней и принять меры против ответственных за удаление ролика Моди. В противном случае индийские власти грозят лишить Meta* правовой защиты в стране, предусмотренной Законом об информационных технологиях.

Статья закона, на которую ссылается парламентский комитет, защищает платформы от ответственности за контент третьих лиц при условии соблюдения этими платформами определенных правовых требований.

В парламентском комитете заявили, что «очень серьезно» относятся к удалению видео Моди и воспринимают это как «нападение на демократию», поскольку публикация отражает позицию не только премьер-министра, но и 1,4 млрд индийцев, передает издание News18 со ссылкой на источники.

«Марку Цукербергу придется извиниться. В противном случае может быть возбуждено дело», — приводят источники заявление главы комитета Нишиканта Дубея.

Как пишет India Today, представители Meta* на встрече с членами парламентского комитета выразили готовность принести извинения.

Скандал вокруг видео Моди

Речь идет о ролике от 23 июля, в котором Нарендра Моди пообещал молодежи ужесточить борьбу с утечками экзаменационных материалов.

Заявление премьера прозвучало на фоне массовых студенческих протестов, которые начались после аннулирования результатов вступительных медицинских экзаменов из-за утечки тестовых заданий. Некоторые студенты после отмены результатов экзаменов покончили с собой.

Facebook* заблокировал видео Моди примерно на пять часов. По словам источника The Hindu, пост политика был ошибочно отмечен автоматической системой модерации, предназначенной для фильтрации контента, сгенерированного искусственным интеллектом.

В Meta* объяснили, что ролик был удален по ошибке и позже восстановлен. Однако индийское Министерство электроники и информационных технологий сочло это объяснение недостаточным.

Депутат от партии «Всеиндийский конгресс инициативы масс» («Конгресс Тринамул») Махуа Мойтра выступила в поддержку Марка Цукерберга, призвав его «не позволять себя запугивать».

Она заявила, что власти Индии «постоянно шантажируют граждан и угрожают им», а также «по своему усмотрению» удаляют контент с критикой в свой адрес. По словам Мойтры, удаление видео Моди из фейсбука* «не привело к катастрофе».

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена