Ситуация в испанском анклаве Сеута остается критической после массового прибытия мигрантов из Марокко. Особое внимание властей сейчас сосредоточено на несовершеннолетних без сопровождения взрослых. По оценкам правительства Сеуты, около 1 тыс. детей уже находятся под опекой местных властей, однако многие несовершеннолетние по-прежнему прячутся на улицах города и в нелегальных поселениях, пишет издание 20minutos.

Массовый приток мигрантов начался 30 июля, когда более 70 тысяч человек проникли в ипанский анклав со стороны Марокко. По словам представителя правительства Сеуты Алехандро Рамиреса, точное число несовершеннолетних установить пока невозможно: часть из них еще не обнаружена и находится в разных районах города.

Правозащитные организации предупреждают, что сотни детей могут оказаться без необходимой защиты. В организации Save the Children призвали как можно быстрее установить личности несовершеннолетних и разместить их в безопасных условиях, где они смогут получить необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Особый статус несовершеннолетних не позволяет властям обращаться с ними так же, как со взрослыми мигрантами. По испанскому законодательству дети должны быть переданы под защиту системы опеки. Их возвращение в Марокко возможно только после специальной процедуры, в ходе которой необходимо установить, что возвращение соответствует интересам ребенка, а семья может обеспечить несовершеннолетнему все необходимые условия.

Центры для несовершеннолетних переполнены

Главной проблемой для властей Сеуты остается нехватка мест в центрах размещения. В понедельник там находились 862 несовершеннолетних, а уже на следующий день их число достигло одной тысячи.

По словам советника по вопросам президентства Сеуты Альберто Гайтана, при обычной системе защиты регион располагает всего 29 местами для несовершеннолетних. Таким образом, текущая нагрузка превышает штатную вместимость на 2872%.

Власти говорят о полном «коллапсе и перегрузке» системы. Дополнительные помещения, которые были временно открыты после начала кризиса, также оказались заполнены.

Сейчас несовершеннолетние размещены в центре La Esperanza, на территории комплекса Nueva Esperanza в районе Эль-Тарахаль и в двух временных пунктах в районе Пиньерс. Власти Сеуты намерены открыть еще два школьных здания, рассчитанных в общей сложности на 500 человек.

Центральное правительство Испании объявило о выделении Сеуте дополнительных €25 млн для экстренной помощи несовершеннолетним. Эти средства станут дополнением к €5,5 млн, ранее выделенным региону в рамках межрегионального соглашения по вопросам детства и подростков.

Куда отправят детей

Одним из возможных решений может стать механизм, предусмотренный испанским законодательством об иностранцах. Он позволяет в течение 15 дней переводить несовершеннолетних из Сеуты в другие автономные сообщества, которые должны принять их на равных условиях.

Однако эта инициатива уже вызвала сопротивление ряда регионов, управляемых Народной партией.

Генеральный секретарь НП Мигель Тельядо заявил, что нынешний кризис следует рассматривать как вопрос национальной безопасности, а ответственность за него лежит на правительстве Педро Санчеса.

«Те, кто вошел, должны выйти там же, где вошли», — заявил Тельядо.

В Мадриде власти сообщили, что местные центры для несовершеннолетних уже работают на пределе возможностей. В Кастилии и Леоне региональное правительство, где у власти находятся НП и Vox, выступило против распределения мигрантов между регионами.

Аналогичную позицию заняли власти Арагона и Эстремадуры. Они заявили о готовности использовать юридические и политические механизмы, чтобы не допустить обязательного распределения несовершеннолетних.

Против участия Каталонии в такой системе выступила партия Junts. Ее представитель в Конгрессе депутатов Мирьям Ногерас заявила, что партия не поддержит правительство Санчеса, если Каталония не будет исключена из распределения несовершеннолетних мигрантов.

При этом законодательство предусматривает и другие варианты: заключение соглашений с неправительственными организациями для защиты несовершеннолетних и воссоединение с семьями в странах происхождения. Последний вариант возможен только в том случае, если власти смогут гарантировать безопасность ребенка. Судьба каждого несовершеннолетнего будет определяться индивидуально.

Во вторник Гражданская гвардия Испании открыла в Сеуте специальный пункт для приема заявлений о пропавших. На данный момент 44 несовершеннолетних, по данным полиции, числятся пропавшими без вести. Об их пропаже сообщили родственники. Среди разыскиваемых — девятилетний Мохамед Афаси из Тетуана, который пропал в море во время высадки в Сеуту, 14-летняя Надя Аль-Шиба, 15-летняя Мариам, 16-летняя Марва Ахейтхур и 17-летний Мохамед Рияхи. Все они пропали при неизвестных обстоятельствах.

Директор Института Ближнего Востока в Париже Ален Билльо подтвердил RTVI, что массовый переход марокканцев в Сеуту был искусственно организован властями, которые таким образом добиваются уступок от Испании и ЕС. В результате этой акции около ста человек погибли, большинство из них утонули. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Испании.

На данный момент, около 70 тысяч мигрантов уже покинули город и вернулись в Марокко.