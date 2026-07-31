Резкий приток марокканских мигрантов в Сеуту — автономный город Испании на североафриканском побережье, отделенный от королевства Гибралтарским проливом и граничащий с Марокко, — связан с новым испанским законодательством. Об этом RTVI рассказал младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Тимур Кадырмамбетов. При этом, по мнению эксперта, масштабный миграционный кризис Евросоюзу из-за нынешней ситуации не грозит.

«Способы попасть в Сеуту и Мелилью — тоже испанский анклав (или полуанклав — терминология у разных авторов разная) — существуют как сухопутный, так и морской. Во многом одна из причин такого большого числа марокканцев, которые стремятся попасть в Сеуту и Мелилью именно морским путем, заключается в принятии решения Верховным судом Испании в начале июля 2026 года», — пояснил Тимур Кадырмамбетов RTVI.

По словам эксперта, «его суть заключается в том, что процедура автоматического возврата нелегальных мигрантов распространяется только на тех, кто пересек сухопутную границу».

«В случае, если человек нелегально пересекает морскую границу — то есть морем, в его отношении запускается классическая процедура с рассмотрением дела, что дает ему больше шансов претендовать на статус беженца», — отметил младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН.

Он напомнил, что «в целом такие события периодически происходят в мароккано-испанских отношениях — последний подобный кризис был в 2021 году».

Тогда в Сеуту за два дня проникли более 10 тыс. человек. А в 2022 году 23 мигранта погибли в давке при попытке добраться в Мелилью.

«Марокко выступает ключевым партнером ЕС по борьбе с нелегальной миграцией. Из-за географической близости и общей границы (Сеута и Мелилья) именно Испания является одним из главных направлений миграции», — рассказал Тимур Кадырмамбетов.

При этом собеседник RTVI не считает, что нынешняя ситуация грозит перерасти в полномасштабный миграционный кризис в Евроюзе (наподобие сирийского в 2015 году).

«Несмотря на такие масштабы и негативную реакцию других членов ЕС (Италия призвала приостановить действие Шенгенского соглашения в отношении Испании, обвиняя испанское правительство в поощрении нелегальной миграции), я бы не стал говорить, что нынешние события грозят стать миграционным кризисом», — заключил эксперт.

По последним данным Reuters, за последние сутки в Сеуту прорвались уже около 49 тысяч марокканцев. По оценкам главы автономного города Хуана Хесуса Виваса, речь идет о «гуманитарной и социальной чрезвычайной ситуации». В регион перебрасываются испанские войска, премьер-министр Испании Педро Санчес должен посетить Сеуту 31 июля.