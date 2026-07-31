Житель сирийского города Маалюля, где большинство населения составляют христиане, рассказал RTVI, как они подвергались преследованиям после свержения президента Башара Асада в декабре 2024 года. Съемочная группа RTVI приехала в Сирию, чтобы узнать, как живет страна сегодня. Смотрите специальный репортаж Кати Казанчук «Сирия после Асада».

В 2013 году, во время гражданской войны в Сирии, Маалюлю дважды захватывали боевики, воевавшие против армии Асада. Правительственные войска освободили город весной 2014 года.

«Когда к власти пришли «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* в 2024 году, они стали брать под управление процессы в городе. Они стали открыто произносить «Аллах акбар», стали угрожать христианским юношам, которые тогда составляли местное ополчение», — рассказал житель Маалюли, христианин Джорж (имя изменено).

Некоторые семьи, испугавшись, уехали в Дамаск и не вернулись, говорит сириец.

По его словам, 26 декабря 2024 года, вскоре после смены власти в Сирии, «произошел инцидент». «Наши братья-мусульмане в третий раз напали на христианские земли. И 26-го числа один мужчина-христианин взял с собой сына и видеокамеру и стал записывать видео, ввязываясь в драки. Он говорил, что у нас тут идут столкновения», — вспоминает Джорж.

По дороге тот мужчина «подхватил» еще людей, и завязалась перестрелка, продолжает собеседник RTVI. «Тут же стали писать громкие заголовки: «Христиане Маалюли убивают мусульман!». И на Маалюлю пошли в атаку более двух тысяч вооруженных людей», — рассказал Джорж.

В еще одном городе, Сейд-Найя, подвергались преследованию монахини, утверждает он.

Джорж признался, что сегодня не чувствует себя в безопасности, хотя в Маалюле относительно спокойно. «И все же страх ощутим из-за того, что экстремистская идеология начинает расти», — пояснил он.

«Мы все время чувствуем себя в страхе, как будто все время живем перед глазами волков, которые в любой момент могут на нас напасть. Ведь среди нас живут не только юноши, но и девушки, женщины, и их выход на улицу — это всегда страх: они всегда под прицелом», — заявил собеседник RTVI.

В декабре 2024 года сирийские антиправительственные силы во главе с группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) вошли в Дамаск и объявили о свержении Асада, который вместе с семьей улетел в Россию. Новые власти Сирии отменили конституцию, президентом страны на переходный период стал лидер ХТШ* Ахмед аш-Шараа (также известный как Абу Мухаммед аль-Джулани).

*признана в России террористической организацией и запрещена