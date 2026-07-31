Испания перебрасывает военных в свой североафриканский полуанклав Сеуту после того, как туда по морю и по суше хлынули тысячи нелегальных мигрантов из Марокко. По меньшей мере 19 человек погибли при попытке доплыть до Сеуты, сообщают El País и The New York Times.

По предварительным оценкам сил безопасности, за последние дни в город прибыли около 50 тыс. мигрантов, большинство — в четверг, 30 июля. Люди перелезали через пограничный забор или плыли по морю, где для пересечения границы требуется обогнуть волнорез в Гибралтарском проливе.

За счет резкого притока мигрантов, которые заполонили улицы и парки, ночуя в чем есть под открытым небом, население города, составлявшее 83,6 тыс. человек, увеличилось более чем на половину. Глава правительства Сеуты Хуан Хесус Вивас, выступая по радио, назвал ситуацию «полным гуманитарным и социальным кризисом».

Возможные последствия в сфере политики и безопасности настолько серьезны, что испанские власти в четверг вечером заявили, что задействуют военных для усиления полиции в Сеуте. В частности, они направят в полуанклав военные взводы для обеспечения безопасности границ, увеличат поддержку с воздуха и моря, а также перебросят группы водолазов для патрулирования вод.

Согласно онлайн-трансляции El País, в пятницу, 31 июля, мигранты начали сами возвращаться в Марокко, потому что, по их словам, Сеута переполнена, им негде переночевать и невозможно купить еду, потому что магазины и кафе обслуживают только местных жителей.

Мигранты также жалуются на жестокое обращение со стороны жителей некоторых районов Сеуты, которые, как они утверждают, швыряются камнями и угрожают оружием.

Испанский премьер Педро Санчес в пятницу прибывает в Сеуту. Перед его визитом отряды полиции были развернуты по всему центру для разгона мигрантов. Улицы, по которым проедет его кортеж, оцеплены. У Санчеса ранее состоялся телефонный разговор с королем Испании Фелипе VI, который также обсудил кризис с Вивасом.

Евросоюз предложил Испании помощь Европейской службы пограничной и береговой охраны Frontex по восстановлению порядка.

В то же время страны ЕС пытаются предпринять меры, чтобы не допустить потока мигрантов через Испанию. Франция в пятницу объявила об усилении пограничного контроля на испанской границе и задействовала силы быстрого реагирования для усиленных проверок въезжающих.

Италия в четверг призвала приостановить действие Шенгенского соглашения о свободном передвижении с Испанией. После этого Мадрид вызвал в МИД итальянского посла для разъяснений.

Нынешний приток мигрантов стал крупнейшим, перекрыв рекорд 2021 года, когда в Сеуту за два дня проникли более 10 тыс. человек. В 2022 году 23 мигранта погибли в давке при попытке добраться в другой североафриканский испанский город Мелилью.

Миграция в Сеуту и Мелилью долгое время остается источником напряженности между Марокко и Испанией. Пока непонятно, что на этот раз вызвало резкий наплыв из Марокко, но аналитики допускают, что марокканские власти могли намеренно ослабить пограничный контроль из-за недовольства попытками Испании углубить связи с Алжиром. Власти Испании пока избегают обвинений в адрес Рабата.