Один из осужденных за мошенничество с квартирой Ларисы Долиной подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Как сообщает РИА Новости, речь идет о Дмитрии Леонтьеве, которого по этой причине исключили из числа ответчиков по многомиллионному гражданскому иску певицы.

О том, что Леонтьев отправился из колонии на СВО, стало известно в ходе рассмотрения Лефортовским судом Москвы иска Долиной на 176 млн рублей. Ответчиками по нему изначально были заявлены все четверо приговоренных за мошенничество в ноябре 2025 года.

Теперь, как уточняет РАПСИ, суд выделил материалы в отношении Леонтьева в отдельное производство. Следующее заседание назначено на 21 августа.

Источник RT подтвердил, что Леонтьев находится в зоне СВО. По его словам, остальные осужденные пока не собираются подписывать контракт.

Леонтьев по приговору Балашихинского городского суда получил семь лет колонии особого режима со штрафом 900 тыс. рублей, такое же наказание назначили Артуру Каменецкому. Анжела Цырульникова была осуждена на семь лет колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей (позднее срок ужесточили на 3 месяца), Андрей Основа — на четыре года колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.

В марте 2026 года Долина подала иск к осужденным о компенсации имущественного вреда. Лефортовский суд начал рассматривать дело 25 июня, следует из картотеки.

О мошенничестве с пятикомнатной квартирой Долиной в элитном районе Хамовники в центре Москвы стало известно в августе 2024 года. Певица заявила, что стала жертвой «очень изощренных и спланированных мошеннических действий». Покупательницей квартиры стала жительница Москвы Полина Лурье, которая не была вовлечена в мошенничество и не подозревала о нем. Она заплатила Долиной 112 млн рублей. Впоследствии певица успешно вернула себе квартиру через суд, при этом Лурье лишилась и жилья, и денег, потому что средства были переданы мошенникам.

В разгар скандала в соцсетях и СМИ закрепились выражения «схема Долиной» и «эффект Долиной». Так стали называть распространившиеся на вторичном рынке жилья схемы, когда продавец, получив деньги от покупателя, добивается через суд возвращения квартиры в собственность, заявляя, что продал ее под воздействием мошенников.

Долина подверглась массовой критике и «отмене» в интернете. На волне возмущения произошедшим, которое активно выражали и общественники, и депутаты Госдумы, Верховный суд РФ в качестве последней инстанции признал владелицей квартиры Полину Лурье.