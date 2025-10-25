В Москве умер один из десяти дропперов, причастных к обналичиванию 15 млн рублей в рамках мошеннической схемы с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом 25 октября сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

По данным агентства, речь идет об Александре Келдыбаеве, на имя которого был открыт номер банковского счета, который был задействован в мошеннической схеме.

«В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер», — говорится в материалах, которые цитирует ТАСС.

В июне 2024 года мужчина получил денежные средства от Долиной — сначала 5 млн рублей, а потом еще 10 млн рублей.

После смерти Келдыбаева производство по гражданскому делу в части предъявленных ему требований было прекращено, следует из материалов.

В документах также указано, что для реализации мошеннической схемы с квартирой Долиной злоумышленники использовали 10 расчетных счетов, в том числе дропперов. Расследование в отношении этих фигурантов продолжается.

Дроппер, или дроп (от англ. drop — «сбрасывать») — человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег. Первое уголовное дело о дропперстве возбудили в России в июле в отношении 52-летней жительницы Москвы. В августе было возбуждено первое дело против дроповода — человека, который покупает и перепродает электронные платежные средства для их использования в преступных целях.

Дело о мошенничестве на 317 млн рублей, принадлежащих Долиной, поступило для рассмотрения в Балашихинский городской суд. Первое заседание запланировано на 29 октября, передает ТАСС.

Как Долина стала жертвой мошенников

В августе 2024 года Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, которые находились на территории Украины. В судебных документах сказано, что злоумышленники связались с певицей через Telegram, представились сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга и «под предлогом предотвращения совершения мнимых мошеннических действий» потребовали перевести денежные средства, а затем продать свою квартиру. Следуя инструкциям мошенников, артистка с апреля по июль 2024 года перевела на различные расчетные счета 180 млн рублей, в том числе наличными.

Новой собственницей квартиры стала Полина Лурье — преподавательница английского языка, которую источник ТАСС называл «матерью-одиночкой». Она утверждала, что никакого отношения к сделке не имеет и не понимает, как ее имя оказалось в договоре о задатке в 1 млн рублей на элитную недвижимость. В разговоре с Mash Лурье отмечала, что с ней никто не связывался — ни полиция, ни представители певицы.

В августе 2024 года Долина подала иск об оспаривании сделки на сумму 123,3 млн рублей, обвинив Лурье в «наивности, неосмотрительности и постоянном давлении». В том же месяце Лурье направила встречный иск. В марте 2025 года Хамовнический суд удовлетворил исковые требования Долиной к женщине, признав недействительными сделки по отчуждению квартиры. Ответчице было отказано в удовлетворении встречных требований. В сентябре Мосгорсуд подтвердил законность решения Хамовнического суда.

В деле о хищении денег у Долиной числятся по меньшей мере четверо фигурантов: Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Артур Каменецкий. По версии следствия, певица передала Цырульниковой часть денег, которые выманили у нее телефонные мошенники. Леонтьев покупал средства связи и сим-карты для коммуникации между членами группы, обналичивал похищенные деньги и передавал их соучастникам. У Каменецкого и Основа обнаружили банковские карты, на которые Долина также перевела часть денежных средств.