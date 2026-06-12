Россия может атаковать одну из стран НАТО, в том числе Швецию, гораздо раньше, чем считалось прежде, если сочтет «политические условия благоприятными». Такой вывод сделала шведская парламентская комиссия по обороне, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад.

Согласно документу, такие действия могут произойти, даже если баланс сил формально не отвечает традиционным критериям для начала атаки, уточняет агентство.

«Российские военные действия — например, с целью проверки сплоченности НАТО и статьи 5 [о коллективной обороне] — могут произойти в относительно ближайшем будущем, если политическая ситуация будет расценена Кремлем как благоприятная», — говорится в докладе.

Там же добавляется, что «вооруженное нападение на Швецию или на наших союзников не может быть исключено».

«Мы констатируем, что ситуация в сфере безопасности остается серьезной и характеризуется значительной неопределенностью. Существует риск быстрого ухудшения с серьезными последствиями для безопасности Швеции и Европы», — заявил глава комиссии Йорген Берглунд.

Ранее командующий сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил в интервью Politico, что Германия должна готовиться к возможному нападению России уже к 2029 году — или раньше. При этом он подчеркнул, что речь идет не о позиции одного лишь Берлина, а о согласованной в НАТО разведывательной оценке.

«Все 32 страны — члены НАТО согласны с тем, что Россия может получить возможность вторгнуться в одну из стран альянса в 2029 году. Скорость сейчас имеет решающее значение. Мы должны каждый день повышать боеспособность немецкой армии», — сказал генерал.

Схожие оценки 5 июня высказал британский премьер-министр Кир Стармер, назвав разведданные о возможном нападении России до 2030 года главным аргументом для немедленного наращивания оборонных расходов.

О чем говорится в шведском докладе

Согласно шведскому докладу, ключевые элементы российских вооруженных сил — средства гибридной войны, авиация, флот, комплексы дальнего удара — «относительно не затронуты» конфликтом на Украине.

В статье отмечается, что Россия формирует новые подразделения в Ленинградском военном округе и наращивает группировку на Кольском полуострове и в Арктике. В течение пяти лет Москва, по оценке шведской военной разведки, сможет провести вооруженное нападение с целью взять под контроль обширные территории, а затем установить господство на море и в воздухе.

Главком шведских вооруженных сил Микаэль Клаессон в апрельском интервью The Times заявил, что Россия может попытаться захватить, например, один из островов в Балтийском море — не обязательно крупный или стратегически значимый.

«У нас порядка 400 тысяч островов в Балтийском море — вопрос лишь в том, какой из них выбрать. Цели — испытать альянс на прочность — можно добиться, закрепившись почти где угодно. Для этого не нужно ничего особенно масштабного — достаточно сделать ход и посмотреть, какой будет политическая реакция», — сказал он.

Однако эта оценка расходится с заявлением верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американского генерала Алексуса Гринкевича, который ранее сообщил, что Москва «не ищет конфликта» и понимает, что НАТО — «оборонительный альянс». По его словам, «если Россия попытается что-то предпринять в странах Балтии, она не добьется успеха — а потому не пойдет на такой риск».

При этом генерал подтвердил, что США выводят из модели сил НАТО авианосную ударную группу, все подводные лодки с крылатыми ракетами, патрульные самолеты P-8 Poseidon и десятки истребителей для возможной переброски в Тихоокеанский регион.

По оценке комиссии, Россия продолжает модернизировать ядерный арсенал, а действующего соглашения по стратегическим вооружениям сейчас нет: российская сторона приостановила в нем участие еще в 2023-м.

Президент России Владимир Путин ранее называл заявления стран Запада о планах Москвы начать конфликт с НАТО «сознательной провокацией» и «чепухой», говоря, что европейские страны «одурачивают собственное население, чтобы выбивать деньги на милитаризацию». По его словам, у России нет намерений нападать на Европу. При этом глава государства отметил, что если ЕС сам инициирует конфликт, то российская сторона готова к нему «прямо сейчас».