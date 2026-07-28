Ставропольские питомники впервые поставили в Индию 100 тыс. саженцев молодых яблонь. Об этом рассказал Life.ru губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Глава региона отметил, что ни в эпоху СССР, ни в современной истории РФ яблоневые саженцы не экспортировались в Индию. Отбор сортов яблонь для этой поставки проводился в сотрудничестве с индийскими специалистами с учетом специфики местных почв и погодных условий.

Сообщается, что общее число саженцев, которые могут каждый год выращивать ставропольские питомники, достигает 10 млн. Этот объем позволяет в полной мере обеспечивать нужды края и снабжать посадочным материалом другие российские регионы.

Среди пяти организаций, которые выращивают саженцы на территории Ставрополья, числится один из главных плодовых питомников страны, ежегодно поставляющий больше 3,5 млн саженцев фруктовых деревьев, отмечает Life.ru.

Владимиров обратил внимание на то, что посадочный материал ставропольских питомников пользуется спросом как внутри страны, так и за границей. Предполагается, что развитие этой сферы даст возможность уменьшить степень зависимости российского садоводства от поставщиков из Европы. Отмечается, что раньше существенная доля посадочного материала импортировалась из Италии и Польши.

В ближайшее время ожидается, что на территории Ставропольского края будет возведено плодохранилище вместимостью 30 тыс. тонн. Имеющиеся в распоряжении региона мощности хранения уже сейчас заполняются после каждого нового урожая.

Новый инфраструктурный объект позволит местным хозяйствам сохранять фрукты на протяжении более длительного срока и равномернее поставлять их в магазины по всей стране.