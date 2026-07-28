Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил защищать детей от вербовки профилактикой и усилением контроля со стороны государства и цифровых площадок, в том числе соцсетей и мессенджеров. Об этом он заявил RTVI.

Парламентарий обратил внимание на рост числа случаев вербовки детей со стороны Киева. По его мнению, «все это выглядит как настоящий бой за наших детей, и этот бой мы обязаны выиграть».

«Подростков через соцсети, игровые приложения и мессенджеры втягивают в тяжкие преступления. Обещают легкие деньги за «пустяковое задание», а делают орудием в чужих руках. Но расплата потом ложится на самого ребенка: уголовное дело, реальный срок, сломанная жизнь», — сказал Миронов.

По его словам, ребенок в таких случаях — это прежде всего жертва.

«Взрослый манипулятор точно знает, на что давить, а подростку кажется, что это игра. Он не понимает, что за «безобидным заданием» — настоящее преступление. Дети во все времена были доверчивы, и защитить их обязан взрослый мир», — убежден он.

Прежде всего, защитить детей от вербовки должна профилактика, считает Миронов.

«Профилактика в школах должна быть регулярной и живой, а не разовой галочкой. И на языке, понятном современному ребенку: не скучная лекция, а разбор реальных схем, живые примеры, вплоть до игровых форматов, чтобы ребенок сам узнавал вербовщика», — отметил политик.

В то же время «просвещать» надо не только детей, но и взрослых, продолжил лидер «Справедливой России».

«Нужна регулярная разъяснительная работа с родителями, в том числе на предприятиях, чтобы отец и мать замечали тревожные признаки и умели грамотно говорить об этом с ребенком. Доверительный разговор в семье — это лучшая защита», — подчеркнул парламентарий.

Также Миронов считает необходимым создать специальные подразделения в МВД и Следственном комитете, «заточенные под защиту детей в Сети». По задумке парламентария, такие подразделения должны будут работать на опережение, а не «приходить уже с уголовным делом».

Кроме того, защищать детей от вербовщиков должны сами цифровые площадки, где происходит вербовка детей, уверен Миронов.

«У них есть все технические возможности вовремя замечать вербовщиков и вместе с государством пресекать охоту на детей. Они лучше всех видят, что творится внутри», — заявил собеседник RTVI.

Сегодня дети растут в мире, где опасность приходит не из темного переулка, а прямо через экран смартфона, в тишину родного дома, и сделать этот мир безопасным обязаны взрослые, заключил лидер СР.