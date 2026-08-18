Россия во время эвакуации из Ирана сотрудников своего посольства и других российских организаций сообщала Израилю маршруты и время их движения, чтобы избежать возможных инцидентов в ходе боевых действий. Об этом заявил в специальном интервью RTVI посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

«Были эвакуационные мероприятия из нашего посольства и других организаций через иранскую границу с Азербайджаном и Арменией. Мы сообщали им (израильским властям. — Прим. RTVI) маршруты и время движения, чтобы не было каких-то инцидентов со стороны израильских Вооруженных сил», — рассказал Анатолий Викторов.

Дипломат отметил, что эвакуация прошла успешно, пострадавших среди российских граждан зафиксировано не было.

«Их [инцидентов], к счастью, не произошло», — подтвердил посол России.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран начал проводить массированные обстрелы американских объектов в регионе. США и Иран подписали в ночь на 18 июня меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий в регионе, включая Ливан.