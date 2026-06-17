Высокопоставленный представитель администрации США на брифинге для журналистов зачитал полный текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который должен быть подписан в Женеве 19 июня. Его публикует Axios (официальной публикации пока не было).
Полный текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном — Axios
Axios публикует Меморандум из 14 пунктов, зачитанный на брифинге в США
Высокопоставленный представитель администрации США на брифинге для журналистов зачитал полный текст Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который должен быть подписан в Женеве 19 июня. Его публикует Axios (официальной публикации пока не было).