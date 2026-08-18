В Краснодарском крае зафиксирован рекордный в России прирост участников гостиничного бизнеса — 638 новых компаний за первое полугодие 2026 года. По общему числу игроков рынка в этой сфере регион обогнал Москву и Петербург, сообщает «КП—Кубань» со ссылкой на подсчет сервиса «Контур.Фокус».

С начала года прирост составил 8,35%, так что общее число компаний в гостиничном и санаторно-курортном секторе края достигло 5,2 тыс. В Москве таких объектов чуть больше 4 тыс., в Петербурге — 2,1 тыс.

Рекордное расширение числа компаний выглядит логичным на фоне высокого туристического интереса к региону, сказал изданию вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

По его данным, Кубань принимает 18 млн туристов, а при высоком спросе на пляжный отдых инвестиции в развитие отелей быстро окупаются. Дополнительным фактором стала легализация гостевых домов, отметил он.

В то же время Краснодарский край установил рекорд и по числу закрывшихся предприятий гостиничного бизнеса — минус 239 за полгода, говорится в публикации.

Экономист, старший преподаватель Кубанского государственного университета Иван Чумаков объяснил этот показатель ужесточением конкуренции и тем, что отдельные инвесторы торопятся вкладываться в этот бизнес, не имея достаточной компетенции.

Как ранее сообщал РБК, за первые шесть месяцев года Краснодарский край посетили 5,8 млн человек. Это на 10,5% меньше, чем за тот же период 2025 года — тогда в регионе побывали 6,5 млн туристов.