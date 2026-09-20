Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил Европу в «импотенции» из-за нежелания обсуждать урегулирование на Украине. Об этом он сказал в воскресном видеообращении. По его мнению, ЕС приложить больше усилий, чтобы добиться завершения конфликта между Москвой и Киевом.

«Это невероятно. Импотенция Европы ужасна. <…> Мы же не хотим третьей мировой войны», — сказал глава правительства республики.

Чешский премьер рассказал, что во время выступления на конференции Международного института стратегических исследований заявил, что Европа на самом деле «не хочет вести переговоры о мире».

«Не хочет. Все говорят только о войне. И это не имеет ничего общего с тем, что мы, конечно, должны вооружаться, должны готовиться на случай, если что-то произойдет. Но где же тогда инициатива со стороны Европы? Трамп с Путиным разговаривают, но мы должны делать все для того, за Европу, чтобы эта война закончилась», — пояснил он.

Одновременно Бабиш заверил, что сделает все для выполнения Чехией обязательств в рамках НАТО, но призвал вспомнить Альберта Эйнштейна, который «отверг насилие и заявил, что мир нельзя навязать ни силой, ни военным превосходством».

По словам чешского политика, физик «верил, что подлинного спокойствия и мира можно достичь только через искреннее понимание и сотрудничество между людьми и народами», и предостерегал от ядерной катастрофы.

В пятницу Чехию раскритиковал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Дипломат назвал разочарованием то, что страна не продвинулась в выполнении оборонных обязательств, согласованных в Гааге, и по расходам на оборону оказалась в хвосте альянса.

«К сожалению, Чешская Республика в сфере расходов на оборону движется к тому, чтобы оказаться среди самых слабых членов альянса», — сказал американский дипломат, добавив, что лично передал этот сигнал «друзьям здесь, в Чехии».

Бабиш в ответ заявил, что его правительство, в отличие от предшественников, не искажает реальное положение дел.

«Мы не в ситуации Соединенных Штатов, которые тратят на вооружение 1500 миллиардов долларов в год, это 31 830 миллиардов крон, то есть в 165 раз больше, чем наш оборонный бюджет. Казну мы приняли пустой, и на оборону сейчас даем максимум возможного — это 2%. Годовой прирост составит 36 миллиардов», — привел он свои расчеты.