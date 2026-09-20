Американский бизнес столкнулся с кризисом, который сами предприниматели называют более тяжелым, чем возникший из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет CNN Business со ссылкой на опрос Института управления поставками (ISM) и отзывы руководителей компаний из разных отраслей.

Ежемесячный опрос ISM, за которым внимательно следят экономисты, вызвал удивление после того, как несколько руководителей бизнеса сравнили нынешнюю деловую конъюнктуру с пандемийной — и заявили, что ковид был не так страшен, как возникшие сейчас проблемы.

«Это большая проблема, чем ковид, точно. Это совершенно другое. Это проблема энергетики», — констатировал директор программы по логистике поставок Университета Денвера Джек Баффингтон.

Массовые сбои и нестабильность цен вынуждают компании принимать невозможные решения. Бизнес не понимает, как планировать работу, а измученные инфляцией потребители не готовы к новым скачкам цен.

Администрация президента США Дональда Трампа пытается представить негативный эффект от войны с Ираном как временный экономический сбой, который быстро развернет инфляцию обратно после урегулирования конфликта.

«Цены на нефть резко упадут. Все произойдет быстро», — заверял американский лидер в соцсети Truth Social неделю назад.

Но, как показывает сложившаяся практика, разогнавшуюся инфляцию не удастся легко остановить — даже если боевые действия прекратятся прямо завтра.

«Конечно, цены на бензин слишком высокие. Когда мы урегулируем ситуацию в Ормузском проливе, это напрямую повлияет на них и поможет снизить цены на продукты», — заверил спикер Палаты представителей Майк Джонсон на пресс-брифинге в среду.

Цены на дизельное топливо выросли вдвое с марта. Еще с июня они начали влиять на другие сектора экономики США. В августе рост базовой инфляции (без учета волатильных цен на энергоносители и продукты) оказался максимальным с апреля. Повышение цен проявляется в первую очередь в сфере услуг — а они, как правило, потом уже не снижаются обратно даже при улучшении конъюнктуры.

Транспортные расходы также возросли из-за увеличившегося числа погодных катаклизмов — включая два тайфуна, которые на две недели остановили работу крупнейшего контейнерного порта мира в Шанхае и продолжают вызывать значительные задержки.

«Завершение войны с Ираном, которое само по себе является крайне сложной задачей, не отменит российский запрет на экспорт дизельного топлива, из-за которого мировой морской рынок лишился 12% поставок. И оно не в силах изменить погоду», — пишет CNN.

Прекращение конфликта не остановит и союзных Ирану хуситов в Красном море и сомалийских пиратов в Аденском заливе. Они вынуждают судоходные компании прокладывать маршруты вокруг всего африканского континента, чтобы избежать атак. Это сократило глобальные мощности морских перевозок на 15% за этот год, утверждает генеральный директор логистической платформы Flexport Райан Петерсен.

«Я работаю в логистике 25 лет и никогда не видел ничего настолько плохого», — поделился он.

Генеральный директор производителя канатов, шнуров и поводков Ravenox Шон Браунли заявил, что американские компании находятся на пределе своих возможностей.

«Малый бизнес будет поглощать издержки, сколько сможет, до самой последней минуты. Сейчас мы чувствуем острое давление. Эта проблема касается напрямую нас. Мы просто хотим предсказуемости», — обрисовал он ситуацию, возникшую из-за сбоя цепочек поставок.

Один из участников опроса ISM назвал текущую ситуацию в цепочках поставок «кризисом даже большим и более сложным, чем во время и после ковида».

В 2020 году контейнерные суда неделями простаивали, пытаясь войти в порты. Магазины не успевали пополнять полки туалетной бумагой, масками и антисептиками. Цепочки поставок фактически остановились, а затем постепенно восстанавливались.

«Сегодняшние проблемы в цепочках поставок принципиально иные: перевозки то возобновляются, то останавливаются, то ухудшаются, то резко улучшаются — и снова ухудшаются. Цены то растут, то падают, то резко подскакивают вновь», — говорится в статье CNN.

По словам Браунли, «цепочка поставок работает, но с гораздо большими издержками, трениями и неопределенностью, чем во время ковида». Именно эта крайняя волатильность создает хаос для руководителей бизнеса.

«Ковид был очень страшным. Но сейчас более стрессовая ситуация. Между сбоями в перевозках, нехваткой контейнеров, высокими издержками из-за ситуации в Красном море и подскочившими ценами на удобрения — у нас период сбоев, с которым мы никогда прежде не сталкивались», — говорит гендиректор дистрибьютора Dilworth Coffee Джефф Войта, чья компания занимается поставками кофе уже более 30 лет.

По его словам, нынешний экономический кризис обусловлен непривычно высоким числом факторов, из-за которого «слишком много неопределенности», — это и климатический эффект от супер-Эль-Ниньо, и снижение покупательной способности клиентов, и взлетевшие до небес транспортные расходы.