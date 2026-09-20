Всем, кто не смог воспользоваться системой электронного голосования в Москве, будет предоставлена возможность сделать это еще раз. Об этом, как передает корреспондент RTVI, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге.

Она напомнила, что накануне из-за «масштабной и интенсивной» атаки в Москве «минут на 20» прекратили работу терминалы электронного голосования.

«Тем, у кого попытки электронного голосования не удалось завершить в период технической неполадки, мы с Ольгой Евгеньевной [Кирилловой, председателем Московской городской избирательной комиссии] вчера подробно обсуждали и поставили задачу, чтобы до каждого они добрались избирателя. <…> Если не удалось до каждого дойти — обеспечить им возможность проголосовать с минимальными затратами времени и сил», — заявила глава ЦИК РФ.

Памфилова рекомендовала тем, кто столкнулся со сбоем, «обратиться, созвониться, написать дистанционно — как угодно обратиться в свою комиссию, Московский общественный штаб по наблюдению». По ее словам, «все, что необходимо, будет сделано».

«По крайней мере, Москва нас заверила», — подчеркнула руководитель Центризбиркома. По ее информации, дистанционным и электронным голосованием в Москве воспользовались уже более 2,8 млн человек.

Ранее Памфилова рассказала, что в результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадала председатель участковой избирательной комиссии в Ленинском округе Наталья Санайхина. Но, несмотря на произошедшее, Санайхина, по словам главы ЦИК, «смогла выйти на участок, провела открытие». Помимо этого, руководитель Центризбиркома сообщила, что при атаке дрона на автобус в Херсонской области погибла член местной УИК.