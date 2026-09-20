Анкара готова помочь Эр-Рияду по военной линии в рамках трехстороннего оборонного пакта с Пакистаном, если Саудовской Аравии понадобится помощь на фоне атак йеменских хуситов. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала NTV.

По словам турецкого дипломата, атаки на территориальную целостность и суверенитет Саудовской Аравии носят «очень серьезный» характер, а страны — участницы пакта связаны союзническими обязательствами и находятся «в серьезной солидарности» по этому вопросу.

«У них могут быть определенные военные потребности, особенно по некоторым техническим вопросам. У нас не будет проблем с их удовлетворением», — сказал министр.

Речь идет о трехстороннем оборонном соглашении Саудовской Аравии, Турции и Пакистана, подписанном в августе в Мекке наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Ключевой принцип пакта — вооруженное нападение на любую из трех стран будет расцениваться как нападение на все три. 31 августа по итогам встречи в Стамбуле стороны договорились официально назвать соглашение «Оборонным альянсом Мекки» и создать секретариат в Эр-Рияде, который на первом этапе возглавит представитель Пакистана.

Хуситы, контролирующие наиболее населенные районы Йемена, атакуют Саудовскую Аравию с июля — тогда движение объявило морскую блокаду Эр-Рияда, и с тех пор стороны обмениваются ударами. Это стало новым фронтом более широкой войны, начавшейся в конце февраля с ударов США и Израиля по Ирану.

Атаки затронули саудовские города, объекты энергетической инфраструктуры и судоходство, поставив под угрозу мировые поставки нефти и альтернативный маршрут через Красное море для экспорта стран Персидского залива — притом что судоходство через Ормузский пролив тоже остается нарушенным. Хуситам удалось установить контроль над значительной частью красноморского побережья, включая стратегический Баб-эль-Мандебский пролив.

Ранее, как сообщал портал Axios, Саудовская Аравия просила президента США Дональда Трампа нанести удар по хуситам, но глава Белого дома отказал. После этого Эр-Рияд обратился за поддержкой к Великобритании, Лондон, по предварительным данным, согласился отправить военных советников.

Фидан назвал недопустимым вовлечение Саудовской Аравии в войну между Вашингтоном и Тегераном, подчеркнув, что Эр-Рияд не стремится становиться ее участником. Всем сторонам, по словам министра, передали предложения о прекращении боевых действий — подробностей он не привел.

«Инициатив много, но сторонам нужно их принять. Есть новые предложения, надеюсь, их примут», — добавил он.

Турция, располагающая второй по численности армией в НАТО, ранее заявляла, что пакт с обладающим ядерным оружием Пакистаном и крупнейшим в мире экспортером нефти — Саудовской Аравией — открыт для расширения и не призван заменить существующие военные союзы.

Пакистан заявлял, что вопрос о военном ответе Исламабада в рамках Мекканского соглашения на атаки хуситов против Саудовской Аравии не обсуждается, но добавлял, что страна будет действовать, «когда придет время».

При этом официальный представитель пакистанской армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри заявил изданию Arab News, что Исламабад защитит Саудовскую Аравию «в любой мере», включая «физически», не уточнив, просил ли Эр-Рияд об увеличении пакистанского военного присутствия.

Ранее в субботу хуситы заявили, что нанесли удары ракетами и беспилотниками по «чувствительным» объектам в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде — за несколько часов до этого рядом с главным аэропортом города очевидцы наблюдали пламя и крупный столб дыма. Турция осудила атаки хуситов и потребовала их немедленного прекращения.