Захват хуситами ключевых пунктов на побережье Красного моря усиливает нестабильность сразу в двух проливах — Ормузском и Баб-эль-Мандебском, — а также делает трудновыполнимой предвыборную задачу президента США Дональда Трампа по снижению цен на нефть. Об этом RTVI заявила эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), политолог-международник Елена Супонина.

Движение «Ансар Аллах» в ночь на четверг вошло в портовый город Моха (Йемен), выбив оттуда поддерживаемые Саудовской Аравией проправительственные формирования. Захват подтвердили Associated Press командир Национальных сил сопротивления Ахмед Бааш и член политбюро хуситов Хузам аль-Асад. По данным йеменского военного источника AFP, повстанцы также заняли красноморский остров Зукар примерно в 80 км к северо-западу от Мохи.

Для хуситов это крупнейшее территориальное приобретение с момента перемирия 2022 года, отмечает AP. Через Баб-эль-Мандеб обычно проходит порядка 12% мировых грузов, а значение маршрута выросло после того, как судоходство в Ормузском проливе было затруднено Ираном в ходе войны с США и Израилем.

11 сентября аль-Асад сообщил РИА Новости, что под контроль движения перешел и Дубаб — город, расположенный непосредственно у входа в Баб-эль-Мандебский пролив.

Продвижение оказалось неожиданностью и для правительственных войск, и для Эр-Рияда, считает Супонина. Значение имеет география: порты и побережье Баб-эль-Мандеба — рычаг, влияющий не только на йеменский расклад, но и на весь регион.

«Хуситы — партнеры и союзники Ирана, и перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае необходимости при таком раскладе сил хуситам будет уже проще. А раз хуситам, значит — и Ирану тоже», — пояснила собеседница RTVI.

Супонина, впрочем, предостерегает от переоценки этих успехов: в других провинциях — например, в Марибе — правительственные силы, по ее словам, наоборот, теснят отряды движения. «Так что обстановка еще очень нестабильная и может качнуться в другую сторону», — полагает политолог.

Дополнительный фактор — за официальным Аденом стоит королевство, подписавшее в августе в Мекке трехстороннее соглашение о взаимопомощи с Пакистаном и Турцией.

На нефтяном рынке к напряженности вокруг Ормуза добавляется йеменский сюжет. Это поможет ценам удерживаться выше $100 за баррель, прогнозирует Супонина, хотя резких всплесков она не ждет: обстановка то затихает, то обостряется вновь, и котировки следуют за этими колебаниями, иногда снижаясь.

«Но в любом случае та задача, которую Трамп перед собой поставил — до ноябрьских промежуточных выборов снизить цены на нефть, выглядит труднореализуемой. Вряд ли он добьется этого результата», — подчеркнула она.

Новых поворотов в противостоянии Тегерана и Вашингтона политолог ждет именно по линии проливов.

«Напряжение будет расти и в Ормузском проливе, и в Баб-эль-Мандебском — весь регион сейчас будет очень нестабильным. Чем ближе к ноябрьским выборам в США, тем выше будет эта нестабильность. Очень многие игроки хотят насолить Дональду Трампу накануне выборов», — заключила эксперт.

Сами хуситы заявляют, что международному судоходству не угрожают. Высший политический совет движения, по данным телеканала Al Masirah, сообщил о прекращении боев в районах западного побережья и одновременно заверил, что навигация в Красном море остается безопасной. При этом эмбарго в отношении саудовских судов сохраняется.

Наступление на юго-западе Йемена началось около недели назад; сотни человек погибли, тысячи стали вынужденными переселенцами. Совет Безопасности ООН в четверг провел экстренное заседание, на котором спецпосланник Ханс Грундберг предупредил, что фактически завершился период относительного спокойствия, длившийся более четырех лет после перемирия под эгидой ООН.