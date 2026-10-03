Психотерапевт Анатолий Кашпировский, ставший одним из символов советской перестройки и заката СССР, умер в больнице в возрасте 87 лет. 9 октября исполнится 37 лет с того момента, как в эфире Центрального телевидения показали первый «сеанс здоровья» Кашпировского. RTVI вспоминает самые яркие эпизоды его жизни.

«Исцеление народа» через экраны

Кашпировский, имевший медицинское образование и опыт работы в психиатрической больнице, еще с середины 1960-х годов ездил по городам Союза с лекциями, в ходе которых демонстрировал «психологические опыты» с гипнозом.

На одном из его выступлений в Москве побывал телеведущий Владислав Листьев. Он познакомился с Кашпировским и предложил показать «опыты» в телеэфире. Так началась карьера «телецелителя» в Останкино, рассказывает информационная служба «Вести».

Впервые страна увидела Кашпировского на экранах в марте 1988 года, и это вызвало огромный ажиотаж. Тогда во время телемоста «Москва — Киев» гипнотизер из студии поддерживал связь с пациенткой Киевского НИИ рентгенорадиологии прямо во время операции, которую якобы проводили без анестезии.

Как отмечает РИА Новости, позднее хирурги признались, что ввели женщине небольшую дозу обезболивающих препаратов, а сама пациентка много лет спустя рассказала, что ей было больно, но она терпеливо молчала из-за направленных на нее камер.

Однако на тот момент в чудодейственные способности Кашпировского поверили миллионы. На телевидении запустили цикл сеансов врача-целителя, которые с самого начала выходили в прайм-тайм — сразу же после программы «Время». Первую передачу показали 9 октября 1989 года.

С начала программы к микрофонам в зале выстраивались очереди людей, которые рассказывали о «чудодейственных» эффектах сеансов Кашпировского. Вторую половину времени происходил непосредственно сеанс массовой гипнотерапии под музыку, когда люди в зале закрывали глаза, а Кашпировский продолжал говорить.

Зрители, которых показывали крупным планом, делали «во сне» различные движения, взмахивали руками. Когда Кашпировский вызывал их на сцену, они танцевали, падали «без чувств» от одного его прикосновения, а СМИ после этого писали об экстрасенсорных способностях целителя.

Кашпировский, которому тогда было 50 лет, до последних дней сохранил запомнившийся зрителям телевизионный образ — характерная стрижка черных волос, взгляд «исподлобья», «каменный» голос. Он утверждал, что вылечил за время своих телесеансов 10 млн человек.

В интервью «Комсомольской правде» в 2024 году Кашпировский заявил, что экстрасенсов не бывает, а его сеансы телегипноза были просто «внушением для развлечения публики».

«Они не спали, они просто подчинялись, и все, поэтому я перестал называть это гипнозом. Это было для развлечения публики. Им было интересно, они хохотали. Это развлекательные моменты, но для пользы дела — ничего», — сказал он.

Переговоры с террористами

В июне 1995 года, когда группа чеченских террористов во главе с Шамилем Басаевым захватила около 1,6 тысячи заложников в Буденновске, Кашпировский (в то время уже депутат Госдумы от ЛДПР) вызвался провести переговоры, используя в том числе навыки психотерапевта и гипнотизера.

После его беседы с Басаевым были отпущены пять беременных женщин. Они покинули территорию больницы, куда согнали заложников, однако сам Кашпировский отказался уйти.

По сообщениям СМИ, Кашпировскому позвонил директор ФСБ Сергей Степашин, предупредил, что готовится штурм, и призвал скорее покинуть больницу. Кашпировский посоветовал Басаеву собрать журналистов на пресс-конференцию, которая состоялась в ту же ночь.

Кашпировский в итоге покинул больницу, забрав еще 40 заложников.

Штурм больницы в итоге был проведен, но все закончилось только через два дня после него, когда после завершения переговоров Басаев с оставшимися боевиками под прикрытием 120 заложников вернулся в Чечню. В результате захвата и последовавших событий погибли 129 человек, пострадали более 400.

Американская ошибка

В 2024 году в интервью KP.RU Кашпировский назвал одной из своих главных ошибок временный переезд в США, где он, по собственным подсчетам, был более 200 раз.

«То, что я уехал в Штаты, было одной из моих глобальных ошибок в жизни. Мне не надо было ехать туда ни в коем случае. Но я взял и поехал. И этим зачеркнул себя полностью», — сказал тогда Кашпировский.

Он объяснил, что в США потерял все, что имел, потому что имел страсть «дарить» имущество своим родственникам.

По данным СМИ, Кашпировский переехал в Америку в 1995 году и занимался лечением русских иммигрантов от ожирения. Также он многократно бывал в Польше и два года выступал на местном телевидении.

Жена-мусульманка и ребенок в 86 лет

Кашпировский был трижды женат. В первом браке родились сын Сергей и дочь Елена. Дочь умерла в 2018 году. Второй женой Кашпировского была чешка. Брак с ней он назвал «глупостью», потому что у них «не было ничего общего». В 2003 году, когда Кашпировскому было 67 лет, он познакомился с будущей третьей женой Гулизар Чалбашовой, которая оказалась на 33 года моложе.

«Моя жена — исключительный человек. Знает восемь языков, с ней никогда не возникает никаких конфликтов, недоразумений. Такое воспитание, Гуля — мусульманка. Я считаю, что она подарок небес, попавший ко мне очень поздно», — говорил он о ней в 2024 году.

Официально свадьбу пара сыграла лишь в 2023 году, а в августе 2025 года в семье родилась дочь. Осенью того же года, когда на фоне «пропажи» Кашпировского из эфиров в YouTube и отмены выступлений в СМИ появились слухи о его болезни, директор Сергей Рудых говорил, что тот увлечен воспитанием дочери и «хочет просто тихонечко пожить».