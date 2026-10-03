Премьер-министр Албании Эди Рама назвал ложью обещания Евросоюза о вступлении Украины в объединение по стандартной процедуре. По его мнению, при соблюдении всех действующих критериев Киев никогда не примут в ЕС. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, сообщает Deutschlandfunk.

«Посмотрите на Украину. То, что ей обещают, — ложь. На обычном пути вступления, со всеми критериями, ее никогда не примут. Это знают все», — сказал Рама.

В качестве альтернативы албанский премьер предложил уже сейчас привлечь Украину к переговорному процессу, а полноправное членство предоставить по итогам выполнения конкретных требований. По его мнению, европейским лидерам следует проявить большую политическую решимость в вопросе расширения Евросоюза.

Рама также выступил за изменение механизма принятия решений в ЕС. По его словам, дальнейшее расширение объединения создает риск появления новых государств, способных блокировать общие решения. Премьер заявил, что поддержал бы отмену права вето.

В интервью Рама затронул и перспективы европейской интеграции стран Западных Балкан. Он призвал ускорить вступление Албании в ЕС и напомнил, что после падения Берлинской стены в 1989 году канцлер ФРГ Гельмут Коль не ставил перед восточными немцами условие пройти 33 переговорные главы для объединения страны, а заявил, что все находятся в одной лодке.

Албания подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году, а в 2014-м получила статус страны-кандидата.