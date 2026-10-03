Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM) разместило беспилотные системы на военно-морской базе в Гуантанамо на юго-востоке Кубы. Это первый этап создания площадки для подготовки военнослужащих и поддержки операций нового подразделения — Командования автономной войны (SAWC). Об этом сообщило SOUTHCOM в публикации в социальной сети X.

Командующий SOUTHCOM генерал морской пехоты Фрэнсис Донован ознакомился с размещенными системами во время посещения базы. По данным командования, оборудование уже задействовано в обеспечении операций Объединенной оперативной группы Западного полушария (Joint Task Force Western Hemisphere), которая отвечает за противодействие наркокартелям и другие задачи США в регионе.

На новой площадке военные смогут обучаться работе с автономными системами, интегрировать их в операции и адаптировать технологии к текущим задачам. Кроме того, полученный в ходе реальных миссий опыт планируют использовать для совершенствования подготовки и разработки новых возможностей.

Донован распорядился создать Командование автономной войны 21 апреля. После полного развертывания SAWC будет применять автономные, полуавтономные и беспилотные платформы во всех операционных средах для противодействия угрозам в Латинской Америке и Карибском бассейне.

В SOUTHCOM объясняют, что новое подразделение должно объединить личный состав, беспилотные системы, данные и средства связи, чтобы обеспечить американским командирам преимущества при принятии решений и проведении операций.

Объединенная оперативная группа Западного полушария, в интересах которой теперь используются системы на базе в Гуантанамо, была создана 4 августа. Она сменила оперативную группу Southern Spear, которая обеспечивала командование американскими военными ударами по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, в Карибском море и восточной части Тихого океана. Новая структура координирует действия американских сил с 18 странами — участницами коалиции по борьбе с наркокартелями.