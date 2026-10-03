В Киеве после ночного удара российского беспилотника по Северному мосту перекрыли движение с левого берега Днепра на правый. Повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбуса, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«На Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбуса. Движение по мосту с левого на правый берег пока перекрыто», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Из-за ограничений на дорогах Киева образовались пробки. В частности, затруднено движение из района Троещина в направлении Северного моста, а также на подъездах к левому берегу.

По данным «Киевпастранса», из-за перекрытия задерживаются автобусы № 21, 73, 101 и 114, а также троллейбусы № 29, 30, 31 и 47. Автобусы № 21, 73 и 101 направили через Подольский мостовой переход.

Минобороны России подтвердило удар по Северному мосту. По версии ведомства, переправа использовалась для переброски войск и доставки военных грузов в интересах Вооруженных сил Украины.

Также российское военное ведомство заявило об ударе по логистическому центру «Гостомель» в Киевской области и о поражении сухогруза в северо-западной части Черного моря. По утверждению Минобороны, судно доставляло в порт Одессы грузы двойного назначения для обеспечения украинской армии.

Что предшествовало удару

1 и 2 октября российские беспилотники атаковали Южный мост в Киеве. По данным украинского издания «Украинская правда», за полтора суток в переправу попали не менее пяти дронов. Во время одной из атак 1 октября беспилотник взорвался возле опоры моста.

После ударов движение по Южному мосту остановили для автомобильного транспорта и метрополитена. 2 октября столичные власти также ввели дополнительные ограничения на движение по мостам через Днепр: в частности, на Северном мосту ограничили проезд с правого берега на левый во время воздушных тревог.

Северный мост соединяет правый и левый берега Днепра и обеспечивает транспортное сообщение с жилыми районами на левом берегу, в том числе Троещиной, Воскресенкой и Радужным.

Что представялет собой Северный мост

Северный мост (до 2018 года — Московский мост) — один из автотранспортных мостов через Днепр в Киеве, играющий важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы. Является частью Малой Окружной дороги. Главный инженер проекта — Георгий Фукс. Металлоконструкции моста изготовлены заводом Воронежстальмост в Воронеже. Высота пилона моста — 119 м. Открыт 3 декабря 1976 года. 22 февраля 2018 года на пленарном заседании депутатами Киевсовета было принято решение о переименовании моста в Северный.