Аргентина запускает программу «золотых паспортов»: иностранцы смогут получить гражданство страны за невозвратный взнос в $350 тыс. или покупку специальных государственных облигаций на $800 тыс. Об этом объявил министр экономики Луис Капуто.

Капуто и глава кабинета министров Диего Сантилли представили программу 2 октября в Париже на форуме Argentina Week. Заявки начнут принимать в четвертом квартале 2026 года. По данным Reuters, это первый подобный проект в Южной Америке.

Взнос за супруга, как и за детей 18—25 лет, не состоящих в браке и не имеющих своих детей, составит $100 тыс., за несовершеннолетних — по $25 тыс. Таким образом, семья из двух взрослых и двоих детей младше 18 лет получит паспорта за $500 тыс., уточнили в министерстве.

Заявки будет рассматривать специальное агентство вместе с разведкой, службой финансовой разведки, министерствами безопасности и внутренних дел. Платить можно будет только через официальную банковскую систему, а кандидатам придется подтвердить законное происхождение денег.

Кроме того, их проверят на судимости, репутацию и миграционную историю, оценят имущество и риски, связанные со страной заявителя. Окончательное решение примет Национальная дирекция по миграции.

Президент Хавьер Милей рассчитывает на приток иностранного капитала. Месячную инфляцию ему удалось снизить с 25,5% в декабре 2023 года до 1,7% в августе, но в следующем году, когда пройдут президентские выборы, на страну ляжет пик выплат по долгам, напоминает Reuters.

Bloomberg допускает, что «золотые паспорта» встретят сопротивление оппозиции на фоне роста националистических настроений. Например, в недавно принятый закон, упрощающий иностранцам покупку сельхозземель, пришлось вносить изменения перед принятием, а переезд в Буэнос-Айрес американского миллиардера Питера Тиля вызвал протесты.

При этом консультанты по иммиграции встретили новость с энтузиазмом.

«Это не просто премиальный второй паспорт. Это полноценный план Б, который закрывает все потребности», — сказал Bloomberg глава Lincoln Global Partners Дэвид Линкольн.

Главными покупателями президент Apex Capital Partners Нури Кац, консультировавший правительство, считает американцев и европейцев.

Глава Millionaire Migrant Джереми Сэвори рассказал Reuters, что уже собирает лист ожидания. Среди преимуществ аргентинского паспорта он назвал безвизовые поездки в страны Южноамериканского общего рынка (Mercosur), куда помимо Аргентины входят Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия.

По оценке Bloomberg, новая программа может ударить по пяти карибским государствам — Антигуа и Барбуде, Доминике, Гренаде, Сент-Китсу и Невису и Сент-Люсии. Для них продажа гражданства — заметная статья доходов, а в некоторых из них паспорта для семьи стоят $250 тыс.