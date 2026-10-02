Расчеты в нацвалютах, инвестпроекты, поставки удобрений и образовательные программы могут стать основой нового этапа сотрудничества России со странами Африки. Эти направления представители власти, бизнеса и дипмиссий обсудили на стратегической сессии «Россия — Африка: определяя архитектуру сотрудничества» 2 октября. Встречу проводило агентство «Африканская инициатива» в преддверии третьего российско-африканского саммита.

Так, сейчас перед Москвой стоит задача сохранить динамику отношений с африканскими странами, отметил начальник отдела секретариата Форума партнерства Россия — Африка департамента партнерства с Африкой МИД России Алексей Макогонов.

«Наша нынешняя задача — сохранить эту динамику. Повестку дня предстоящего саммита планируется сфокусировать на вопросах торговли, экономики и инвестиций. Потому что именно эти вопросы для нас и африканских партнеров являются предметом обоюдной заинтересованности», — сказал он на полях сессии.

Однако сначала российскому бизнесу предстоит перестать воспринимать Африку как неизвестный рынок, подчеркнул заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.

«Мы должны полностью поменять мышление российских предпринимателей. Мы должны объяснить, что ведение бизнеса в Африке не является чем-то неизвестным, предложить понятные инструменты», — сказал он.

В свою очередь, депутат Госдумы Виктор Бут призвал развивать сотрудничество с африканскими странами сразу по нескольким направлениям, в том числе в военно-технической сфере.

«Это и гуманитарное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество, образование, технологии, энергетика — все это взаимосвязано, потому что Российской Федерации есть чем поделиться с африканскими странами», — сказал Бут.

При этом вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев призвал создать правовые механизмы для выхода российских компаний на африканские рынки и развивать логистические коридоры.

Одним из практических направлений уже стали поставки удобрений. Руководитель департамента по связям с органами государственной власти и международной деятельности ОХК «Уралхим» Константин Иванов назвал Африку долгосрочным партнером компании.

«Мы считаем, что Африка — это партнер на десятилетия вперед», — подчеркнул он.

По словам Иванова, «Уралхим» уже сотрудничает с местными компаниями в ряде африканских стран, чтобы снизить стоимость доставки удобрений непосредственно до фермеров и развивать прямую дистрибуцию.

Как бы то ни было, сотрудничество со странами Африканского континента не ограничивается экономикой — за два года курсы русского языка в странах Африки прошли более 6 тыс. человек, сообщил директор Центра языкового тестирования СПбГУ Андрей Лесин.

К тому же и Русская православная церковь расширяет присутствие на континенте. Сейчас в африканских странах действуют 270 приходов, а около 80 семинаристов проходят обучение в России, рассказал патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и Североафриканский Константин.

«Зачастую на службах в Африке людей больше, чем в Москве», — отметил митрополит.

Третий саммит Россия — Африка состоится в Москве в конце октября 2026 года. Предыдущая встреча на высшем уровне прошла в Санкт-Петербурге в июле 2023-го.