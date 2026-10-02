Советский райсуд Краснодара приговорил бывшего вице-губернатора Кубани и атамана Кубанского войскового казачьего общества (КВКО) Александра Власова к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и организации мошенничества, сообщила объединенная пресс-служба судов края.

Как установил суд, в августе 2022 года КВКО получило 100 млн рублей субсидии, чтобы снарядить отряды «Барс-1», «Барс-11», «Барс-16» и другие подразделения, участвующие в спецоперации.

До конца года казачье общество купило форму, снаряжение и средства защиты почти на 57,8 млн рублей. «Однако в зону проведения СВО в установленные сроки данное имущество направлено не было», — говорится в сообщении пресс-службы.

Часть вещей на 2,3 млн рублей, по данным суда, по указанию Власова похитил его советник Александр Стародубцев — он собирался продать их через сайт объявлений. Чтобы это скрыть, бывший атаман велел представителям отрядов и сотрудникам КВКО вписать в отчеты ложные данные: на бумаге все выглядело так, будто субсидию потратили как положено.

В начале 2023 года, как считает обвинение, Стародубцев нашел на складе вещи почти на 348 тыс. рублей, которые по ошибке уже списали, и увез их домой, чтобы продать. Там их и изъяли силовики. Схему, по данным пресс-службы, раскрыло УФСБ по Краснодарскому краю.

Стародубцев получил шесть лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей за мошенничество. Обоим также запретили занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления: Власову — на три года, его бывшему советнику — на два с половиной. Приговор в законную силу не вступил.

Власова задержали 29 сентября 2025 года. По данным 93.ru, в тот же день он объявил, что уходит с поста вице-губернатора и собирается добровольцем в зону СВО. В администрации края он курировал казачество, спорт и мобилизационную работу. До приговора бывший чиновник находился в СИЗО.