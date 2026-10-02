В Москве задержан гендиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ФБУ «ГКЗ») Игорь Шпуров, ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере около 3 млн рублей. Об этом источники в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, ТАСС и РБК.

Шпурову вменяют ч. 6 ст. 290 УК, по которой в случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Басманный районный суд Москвы уже сегодня может принять решение о мере пресечения Шпурову. Следствие ходатайствовало о помещении его в СИЗО. Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление СКР.

В Роснедрах ранее сказали ТАСС, что правоохранительные органы проводят с главой Госкомиссии следственные действия. Ведомство оказывает им содействие, добавили там.

Шпуров руководит ФБУ «ГКЗ» с 2013 года. Это подведомственное Роснедрам учреждение проводит госэкспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, а также геологической информации об участках недр, предоставляемых в пользование.

На сайте МГУ Игорь Шпуров указан как заведующий кафедрой теоретических основ разработки месторождений нефти и газа геологического факультета. Согласно биографической справке на той же странице, он родился в 1964 году в Тюмени и окончил Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола по специальности горный инженер.

С 1985 по 1999 гг. Шпуров работал в ОАО «СибНИИНП» (Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности) в отделе проектирования разработки Самотлорского месторождения в районе Нижневартовска.

С 1999 по 2000 гг. он был директором департамента геологии и разработки Самотлорского месторождения.

С 2000 по 2004 гг. работал гендиректором ОАО «Нефтяная компания „Паритет“».

С января 2004 г. был назначен директором ФГУП «ЗапСибНИИГГ» (Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии и геофизики), с 2006 по 2013 гг. работал там же генеральным директором.

Шпуров имеет ученую степень кандидата геолого-минералогических наук и доктора технических наук, а также звание заслуженного геолога России и большое число наград, в том числе медаль «За доблестный труд».