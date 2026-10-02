Ревакцинироваться от кори стоит всем россиянам в возрасте от 25 лет, а тем, кто моложе 60, нужно хотя бы раз привиться от пневмококка. Такие советы дал в разговоре с KP.RU врач-вакцинолог Евгений Тимаков.

Тем, кто не помнит, прививался ли от кори и сколько раз, врач предложил два пути: сдать за свой счет анализ на антитела, который покажет уровень иммунитета, или сразу идти на прививку. По его словам, даже если защита еще действует, вакцина не навредит.

Бесплатно взрослых прививают от кори по Национальному календарю профилактических прививок, утвержденному приказом Минздрава от 6 декабря 2021 года.

Прививку положено сделать людям 18—35 лет, а в возрасте 36—55 лет — тем, кто входит в группы риска: медикам, работникам образования, торговли, транспорта и т. д. Условие одно: человек не болел корью, не прививался, привит однократно или не знает о своих прививках.

Курильщикам и людям с болезнями органов дыхания Тимаков советует прививаться от пневмококка каждые 5—7 лет. Бесплатно эту вакцину по эпидемическим показаниям получают призывники, люди старше 60 лет с хроническими болезнями легких и пожилые, живущие в домах престарелых и интернатах.

Как пишет KP.RU, с 2026 года программа госгарантий бесплатной медпомощи (постановление правительства № 2188 от 29 декабря 2025 года) впервые предусматривает отдельное финансирование такой вакцинации из ОМС для людей старше 65 лет с тремя и более хроническими заболеваниями. В Нацкалендарь эта норма еще не внесена, но эксперты по ОМС, на которых ссылается издание, подтверждают: такие пациенты вправе привиться бесплатно.

Кроме того, календарь предусматривает для взрослых ревакцинацию от дифтерии и столбняка раз в 10 лет, а для не привитых ранее 18—55-летних — прививку от гепатита B. Женщины 18—25 лет могут бесплатно привиться от краснухи на тех же условиях, что и от кори.

На бесплатные прививки от гриппа могут претендовать следующие группы россиян: