Кашпировский родился в селе Ставница Каменец-Подольской области (ныне Хмельницкая область) Украинской ССР 11 августа 1939 года. Его отец был военным, мать, полька по национальности, была домохозяйкой.

В юности Кашпировский увлекся культуризмом. Окончил Винницкий медицинский институт, работал в психиатрической больнице Винницы, потом в одной из местных больниц.

По его рассказам, в 1975 году он едва не умер от острого панкреатита, год пролежал в больнице. Позже уехал на Сахалин, где, как утверждал Кашпировский, он выжил благодаря голоданию.

В 1987 году работал врач-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике. В 1988-1989 годах руководил Республиканским центром психотерапии в Киеве. С 1989 по 1993 год возглавлял Международный центр психотерапии в Киеве.

Кашпировский получил широкую известность в конце 1980-х, когда провел в Киеве серию телесеансов с массовым гипнозом. Он стал одним из символов советской перестройки на фоне резко возросшей тогда популярности тем, связанных с паранормальными явлениями.

В 1993 году, на пике популярности ЛДПР, стал депутатом Госдумы, однако, позже вышел из фракции и в 1995 году, обвинив Жириновского в расизме. В 1995 году во время террористического акта в Будённовске принимал участие в переговорах между федеральными силами и террористами во главе с Шамилем Басаевым.

С 2020 года начал проводить «оздоровительные сеансы» на собственном YouTube-канале. На него было подписано 485 тысяч человек. Последнее видео на канале было выложено 27 сентября и посвящено выступлению психотерапевта в 2 декабря 2025 года в Москве.

Кашпировский почувствовал себя плохо в августе нынешнего года, тогда в его соцсетях появились объявления о возврате билетов на сеансы 17, 18, 19 и 20 сентября.