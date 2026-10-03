Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила в защиту конституционной реформы, которая запретит главе государства и губернаторам иметь второе гражданство. Поправки близки к окончательному утверждению, пишет Reuters.

«У президентов Мексики может быть только один флаг, одна родина, один народ, который нужно защищать», — сказала Шейнбаум 30 сентября на своей ежедневной пресс-конференции.

При этом она подчеркнула, что обычным гражданам страны никто не мешает иметь два, три и даже четыре паспорта, но тот, кто хочет стать губернатором или президентом, должен оставить себе одно гражданство. В правительстве называют реформу защитой от иностранного вмешательства и частью курса на укрепление суверенитета на фоне давления администрации президента США Дональда Трампа.

Инициативу глава государства внесла в конгресс 27 августа. Кандидаты в президенты, губернаторы и мэры Мехико должны будут отказаться от второго гражданства до регистрации.

После обеих палат парламента поправки на этой неделе одобрило большинство из 32 законодательных собраний штатов, поддержку которым обеспечили депутаты правящей партии «Морена» и ее союзников. Осталось формально объявить изменения конституционными и опубликовать их.

Новое требование будет применяться к кандидатам с 2028 года, поэтому не затронет нынешних губернаторов и участников промежуточных выборов 2027 года.

Сейчас Конституция страны напрямую не запрещает президентам и губернаторам иметь двойное гражданство, а для мексиканцев по рождению оно разрешено с 1997 года. В Латинской Америке подобный запрет, по данным Reuters, действует только на Кубе и в Венесуэле.

Критики считают, что реформа ущемляет политические права и направлена против оппозиции перед президентскими выборами 2030 года. Кроме того, она может помешать смене поколений в «Морене» и у ее союзников, где у ряда политиков есть иностранные паспорта. Оппозиционная Институционно-революционная партия назвала инициативу дискриминационной.

Миллиардер Рикардо Салинас, не раз выступавший с критикой властей и намекавший на политические амбиции, предположил, что поправки придуманы специально против него.

«Готовы ли они навредить миллионам мексиканцев, уехавших на север, лишь из-за болезненного желания не пустить в президенты мексиканца, которого боятся и ненавидят?» — написал он в соцсетях в августе.

В понедельник Салинас сообщил, что второго гражданства у него нет. Reuters проверить это не удалось, а в Grupo Salinas от комментариев отказались. При этом источник агентства в «Морене» подтвердил, что реформа нацелена на то, чтобы помешать возможному выдвижению бизнесмена.

Глава Американского общества Мексики Ларри Рубин, у которого есть американское и мексиканское гражданство, призвал не отворачиваться от миллионов людей с двумя паспортами, мигрантов и двунациональных семей.

Посол Мексики в США Роберто Лаццери, как и Рубин, считает, что двойное гражданство никого не делает менее мексиканцем. Однако реформа, по его словам, лишь ужесточает требования к высшим постам: «Чем выше публичная ответственность, тем больше обязательств перед страной».