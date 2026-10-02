Спецпроект mos.ru «Город под землей», приуроченный к 95-летию Московского метростроя, расскажет, какие технологии помогут выполнить обновленную программу развития столичного метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Проект запустили ко Дню метростроителя, который отмечается 2 октября.

По этой программе за ближайшие 10 лет в Москве планируют построить больше 60 станций. В спецпроекте объясняют, какие задачи встают перед метростроевцами, как линии дотянут до самых отдаленных районов столицы и как опыт подземного строительства пригодился при создании других знаковых для страны объектов.

Отдельный блок посвящен истории: как в 1930-е годы начиналась прокладка первых линий, с какими трудностями сталкивались ударники и какими инструментами работали — их можно сравнить с сегодняшней техникой. Есть и раздел о людях, повлиявших на строительство метрополитена.

«Строительство первых очередей метро, когда уровень механизации был минимальным, а проходчики буквально кирками проходили сложнейшие московские грунты, — это настоящий подвиг», — говорит замдиректора Музея транспорта Москвы по научно-исследовательской деятельности и комплектации фондов Иван Дементьев.

По его словам, такие спецпроекты помогают сохранить память о труде предков.

Еще одна часть проекта — о самых красивых станциях, которые стали городскими достопримечательностями и известны далеко за пределами России. Там рассказывают о скульптурах, мозаиках и витражах, благодаря которым московское метро называют подземным музеем.