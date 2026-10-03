На портале mos.ru появился спецпроект «Город под землей: 95 лет метростроению», посвященный истории Московского метрополитена, технологиям строительства и планам его развития. Материал приурочен к 95-летию Московского метростроя, которое отмечается в 2026 году.

В рамках обновленной программы развития метро в ближайшие 10 лет планируется построить более 60 станций. Они должны улучшить транспортную доступность для миллионов жителей Москвы и Подмосковья.

Спецпроект рассказывает о том, как начиналось строительство столичного метро в 1930-е годы, с какими трудностями сталкивались рабочие и какие инструменты использовали при прокладке тоннелей. Посетители сайта могут сравнить технологии того времени с современными решениями, а также узнать о людях, сыгравших значительную роль в развитии подземного транспорта.

Отдельный раздел посвящен архитектуре московского метро. В нем рассказывается о станциях, ставших достопримечательностями благодаря скульптурам, мозаикам, витражам и другим декоративным элементам.

«Строительство первых очередей метро, когда уровень механизации был минимальным, а проходчики буквально кирками проходили сложнейшие московские грунты, — это настоящий подвиг», — отметил заместитель директора по научно-исследовательской деятельности и комплектации фондов Музея транспорта Москвы Иван Дементьев.

По его словам, подобные проекты помогают сохранить память о труде строителей и показать значение метро для столицы.

В заключительной части спецпроекта рассказывается о современных достижениях метростроения, планах по прокладке новых линий и созданию станций в отдаленных районах Москвы. Кроме того, читатели могут узнать, как опыт строительства метро применяется при возведении других крупных объектов в России.