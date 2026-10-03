У Анатолия Кашпировского за несколько часов до смерти резко упало давление, и его увезли на скорой в одну из клиник Москвы. Об этом его директор Сергей Рудых рассказал MSK1.RU.

По его словам, это произошло в ночь на 3 октября. Он утверждает, что Кашпировскому стало плохо дома, а уже в больнице в 6:45 у него остановилось сердце.

Рудых заявил, что никаких хронических заболеваний у Кашпировского не было, его смерть стала шоком для родных.

«Мы уже точно этого никак не ожидали. Супруга, даже не спрашивайте… Она рыдает, рыдает и рыдает», — сказал директор.

В окружении Кашпировского подтвердили РИА Новости, что у Кашпировского не было никаких проблем с сердцем.

«У нас нет диагноза пока. Никакой сердечной недостаточности и так далее. У него просто упало давление сильно, вызвали скорую, в больнице он скончался», — сообщил собеседник агентства.

По данным Mash, Кашпировский умер в реанимации Боткинской больницы, куда его привезли еще 29 сентября с низким давлением.

Канал сообщает со ссылкой на соседей телецелителя, что последние три месяца он сильно похудел и почти не выходил из дома. Они утверждают, что к нему иногда по 2—3 раза в неделю вызывали скорую.

Год назад, в октябре 2025 года, СМИ сообщали, что Кашпировский был срочно госпитализирован из-за обострения тяжелого онкологического заболевания и должен был пройти курс лучевой терапии. Об этом, в частности, сообщал источник РЕН ТВ.

В 2024 году, когда распространились сведения о том, что Кашпировский снова проводит сеансы «исцеления» людей, в Госдуме призвали проверить его на вменяемость.

Тогда же директор Института когнитивных исследований СПбГУ, эксперт в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская сказала в интервью «Комсомольской правде», что нейрофизиолог Наталья Бехтерева не нашла в работе Кашпировского «ничего научного».

Говоря о выступлениях экстрасенса, Черниговская сказала, что не стоит «думать, что это все серьезно, это жуть».

Последний стрим на своем канале в youtube Кашпировский провел 31 марта 2026 года, он назывался «Всемирный сеанс спасения сердец. И не только это».