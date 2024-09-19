Экстрасенса Анатолия Кашпировского, который вернулся к «лечению» людей на магических сеансах, необходимо проверить на вменяемость, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Лентой.ру». Парламентарий уже готовит обращение по поводу оказания не соответствующих требованиям медицинских услуг.

«Кашпировский — стопроцентный жулик, то, что он делает, — полное мракобесие. Даже неловко как-то говорить об этом сейчас, когда мы рассуждаем о научных прорывах и технологиях», — сказал Милонов.

Депутат допускает, что Кашпировский может осуществлять свою деятельность не из корыстных побуждений, а из-за психического расстройства. По если словам, если выяснится, что Кашпировский вменяем, то необходимо привлечь его к ответственности.

Милонов добавил, что готовит законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг хотя бы в целях оздоровления, но пока правительство отказывается его поддерживать.

О том, что Кашпировский вернулся к прежней деятельности, написал ранее телеграм-канал Shot, который опубликовал запись одного из сеансов. На ролике видно, как люди падают на пол после слов «экстрасенса»..

Как отмечает Shot, Кашпировский обещает помочь людям справиться с лишним весом, сединой и различными заболеваниями. Стоит такой сеанс от 3,5 тыс. до 9 тыс. рублей. Индивидуальная встреча с Кашпировским, по данным телеграм-канала, обойдется в 25 тыс. рублей.

Shot пишет, что официально Кашпировский не стал регистрировать бизнес ни на свое имя, ни на имя супруги, 65-летней Гулизар Чалбашовой. Канал также утверждает, что за четыре дня новых сеансов в Москве выручка Кашпировского составила около 6 млн рублей, а наиболее предпочтительны для него «пожертвования в виде налички».

Директор Кашпировского в беседе с «Газетой.Ru» назвал эти данные «выдумками» и «наглой ложью». По его словам, чтобы можно было заработать 6 млн рублей, минимальная стоимость билета должна составлять 30 тыс., тогда как билеты на выступления Кашпировского стоят 3,4 тыс. «Видимо, у человека, который это писал, сломался калькулятор в голове», — добавил он.

Кроме того, по его словам, Кашпировский «ничего не возобновил», поскольку он и не прекращал выступать. Выступления как проходили, так и проходят «постоянно при полных аншлагах», сказал собеседник издания.