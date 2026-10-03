ЕС отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского срочно выделить дополнительное финансирование в этом году, в частности, для увеличения производства беспилотников и средств перехвата в преддверии зимы. Об этом сообщила Financial Times (FT), изучив письмо членов Еврокомиссии спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку.

Еврокомиссары Валдис Домбровскис и Марта Кос отметили в письме, что Киев сможет получить требуемую помощь, если выполнит условия ЕС и проведет реформы.

Конкретно речь идет о двух законопроектах с непопулярными мерами, которые были приняты Верховной Радой пока только в первом чтении. Они предусматривают введение НДС на электронную торговлю и небольшие международные посылки стоимостью до €150.

По мнению критиков, это не даст существенных налоговых поступлений, но ляжет дополнительным бременем на простых украинцев.

Правительство, со своей стороны, призывает Раду поскорее принять законопроекты. Премьер Сергей Корецкий предупредил в середине сентября, что если этого не произойдет, то Украина потеряет значительную часть западного финансирования, и ей придется масштабно урезать расходы бюджета, и без того истощенного военными действиями.

Киев оценил свои дополнительные военные потребности в размере $27 млрд и обратился к Еврокомиссии с просьбой помочь покрыть дефицит из кредита ЕС в размере €90 млрд. Он был рассчитан на 2026—2027 годы и предусматривал выделение до €45 млрд ежегодно при условии успешного продвижения графика реформ.

Однако в этом году было выделено лишь €15,7 млрд, в том числе из-за задержек с реформами.