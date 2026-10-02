Заключенные подняли бунт во время этапирования в поезде в Кабардино-Балкарии. Инцидент произошел вечером в районе станции Муртазово, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, арестанты сорвали стоп-кран, после чего в вагоне начались беспорядки. Предварительно, заключенные завладели оружием конвоя. Один сотрудник ФСИН погиб, еще трое получили ранения.

Как сообщает РЕН ТВ, арестанты заперлись в вагоне и не отдают раненых сотрудников. Силовики полностью оцепили вагон, сбежать никому не удалось. К месту происшествия продолжают прибывать оперативные службы.

Telegram-канал 112 утверждает, что также погиб один заключенный.

Станция Муртазово находится в городе Терек, недалеко от границы с Северной Осетией.

В 2024 году в России произошло несколько захватов заложников в учреждениях ФСИН. В июне шестеро заключенных ростовского СИЗО, заявивших о принадлежности к «Исламскому государству»*, захватили двух сотрудников изолятора. Во время штурма силовики убили пятерых нападавших, заложники выжили. В августе четверо заключенных напали на сотрудников ИК-19 в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Погибли четверо сотрудников ФСИН, всех нападавших убили при штурме.

* организация признана террористической и запрещена в России