В Шелехове Иркутской области, где, как пишут СМИ, в больнице от чумы умерла женщина, не будут объявлять повышенную готовность и вводить ограничения, но в самом лечебном учреждении карантин продлится как минимум до 5 октября. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на местных чиновников.

«Такого вопроса [об ограничениях] сейчас не стоит», — было якобы сказано на совещании властей региона.

По его данным, от каких-либо общих мер отказались в связи с тем, что всех, кто контактировал с заболевшей, нашли и поместили под карантин. По данным издания 66.ru, в рамках карантинных мер госпитализированы 189 человек.

Из них 114 размещены в одной больнице, еще 63 отправлены в другую, а 12 человек находятся на карантине прямо в противочумном институте.

Местные власти призвали жителей «не переживать и не закупаться ни антибиотиками, ни масками, ни чем-либо другим», говорится в посте.

По словам источника RTVI в иркутском филиале Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА), сегодня около 15:00 руководство вуза заявило, что получило распоряжение отменить все завтрашние занятия «из-за случая с легочной чумой в Шелехове». Преподавателям сказали не приходить на работу.

«Посоветовали без лишней необходимости не пользоваться общественным транспортом, не посещать общественные места», — сообщил источник в вузе.

Насчет понедельника руководство обещало связаться с сотрудниками позднее, когда появится новая информация.

Официально в руководстве региона и Роспотребнадзоре сообщают о случае заболевания «особо опасной инфекцией», но не уточняют, какой именно. Как писали местные СМИ, в Шелеховской районной больнице умерла пациентка, которую привезли в критическом состоянии.

«Осторожно, новости» и «112» пишут, что женщине было 28 лет. По данным РЕН ТВ, — 27 лет. Она была лаборантом в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте.

События, предварительно, развивались в такой последовательности::

25 сентября лаборантка работала с возбудителем чумы,

27 сентября она почувствовала себя плохо,

29сентября ее доставили в больницу с подозрением на чуму,

1 октября она умерла.

РЕН ТВ уточняет, что женщина исследовала чумную палочку из природных очагов Сибири, Монголии и Алтая и изучала иммунную реакцию организма на инфекцию.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил «Абзацу», что в Противочумном институте Сибири и Дальнего Востока работают квалифицированные специалисты, но заражение сотрудницы «требует отдельного расследования», поскольку «само по себе является необычным случаем».

Он также исключил вероятность массового распространения легочной чумы из-за этого прецедента, поскольку, по его словам, были приняты необходимые эпидемиологические меры, включая своевременную изоляцию контактных лиц.

В публикациях некоторых каналов утверждалось, что незадолго до заболевания лаборантка якобы приезжала в Бурятию. Онищенко пояснял ТАСС:

«Пациентка вернулась из Бурятии, природным очагом чумы там являются грызуны и блохи. Все эти очаги природные у нас находятся на постоянном контроле, но все носители чумы уже спят».

Однако глава республики Алексей Цыденов опроверг эту информацию.

«По данным Роспотребнадзора, а также по данным правительства республики Бурятия, женщина, погибшая от чумы в Иркутской области, не приезжала в Бурятию. В республике нет очагов чумы, в том числе на территории, граничащей с Монголией. Источником заражения являются иные обстоятельства, не связанные с Бурятией», — написал он в VK.

Mash утверждает, что теперь проверяется другая версия — якобы о том, что сотрудница лаборатории работала с пробами от зараженных животных из Забайкалья и могла нечаянно разбить пробирку, причем призналась в этом только когда ее уже привезли в больницу. Официального подтверждения этой информации не поступало.