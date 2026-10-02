В Иркутской области проводят полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий в связи с подозрением на пока единичный случай заболевания «особо опасной инфекцией». Об этом сообщили губернатор Игорь Кобзев и региональное управление Роспотребнадзора.

В регионе провели внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. На нем был утвержден план действий с требованием неукоснительно исполнять все пункты, написал губернатор, не раскрывая, в чем они состоят.

«Информирую, что все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. На сегодня у контактных нет никаких признаков заболевания и результаты лабораторных исследований отрицательные», — заявил Кобзев.

Как пишет информагентство «ТК Город», причиной экстренных мер стал случай в районной больнице города Шелехова, куда 1 октября в реанимацию из Иркутска в критическом состоянии привезли женщину. Ее подключили к ИВЛ, но спасти не удалось. По данным агентства, врачей и медсестер после смены не отпускают домой, а эпидемиологи поминутно восстановили круг ее общения — все эти люди изолированы и находятся под круглосуточным присмотром медиков.

В больнице ввели карантин и приостановили выписку и прием пациентов нескольких отделений учреждения, что подтвердил мэр Шелехова Максим Модин.

«Приостановлена работа лаборатории — анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводят», — написал он в своем телеграм-канале и призвал не распространять слухи и недостоверную информацию.

Согласно «ТК Город», губернатор подтвердил смерть женщины.

«Прямо сейчас в заблокированной больнице работают эпидемиологи. Специалистам удалось поминутно восстановить круг общения скончавшейся пациентки — все эти люди уже изолированы и находятся под круглосуточным наблюдением медиков», — цитирует Кобзева агентство.

Как утверждают Mash, Baza и SHOT, женщина была сотрудницей противочумного института и умерла от легочной чумы. Незадолго до этого она ездила в командировку в Бурятию, где у границы с Монголией есть природный очаг этой инфекции, а основные ее переносчики — суслики.

«Для Иркутской области это первый случай заболевания за 10 лет», — говорится в публикации канала Baza.

SHOT сообщает, что сначала у пациентки заподозрили тяжелую форму коронавируса, поэтому ее и положили в больницу с ковидным центром. Официально возбудитель не назван.

По словам Кобзева, ситуация находится «на строгом контроле» Роспотребнадзора и областного правительства.