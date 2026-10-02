Пенсионеры не платят налог с процентов по счетам эскроу и вкладам со ставкой не выше 1% годовых. Об этом Life.ru рассказала юрист Елена Кузнецова.

«Если же ставка выше 1%, то сумма налога зависит от величины дохода — и здесь как раз работают две ставки: 13% с суммы до 2,4 млн рублей и 15% с превышения», — пояснила она.

Как уточняет издание, с 2025 года для процентов по вкладам действует эта упрощенная шкала вместо общей пятиуровневой. Облагается не весь доход, а только часть сверх необлагаемого порога — за 2025 год это 210 тыс. рублей. Например, если по вкладам набежало 300 тыс. рублей процентов, налог возьмут с 90 тыс. — по ставке 13% выйдет 11,7 тыс. рублей.

По данным Life.ru, рассчитаться по НДФЛ с процентов и налогу на имущество за 2025 год нужно до 1 декабря 2026 года. Суммы начислит ФНС: сведения о доходах по вкладам ей передают банки.

Уведомление придет в личный кабинет налогоплательщика, приложение «Налоги ФЛ» или на «Госуслуги», а тем, у кого нет доступа к этим сервисам, — заказным письмом. Если извещение так и не пришло, обязанность заплатить все равно остается.

Издание также напоминает о льготе по налогу на имущество: пенсионеры могут не платить за один объект каждого вида — квартиру, дом, гараж, машиноместо и т. д. Условия — кадастровая стоимость не выше 300 млн рублей, а недвижимость не используется в бизнесе. На доходы по вкладам льгота не распространяется.

Оформить ее, по словам Кузнецовой, можно по заявлению: через сайт ФНС или личный кабинет, лично в налоговой или в МФЦ. Понадобятся паспорт и пенсионное удостоверение (с 2015 года вместо него выдают справку о назначении пенсии). Если заявления нет, по Налоговому кодексу инспекция может предоставить льготу сама — на основании сведений, которые у нее есть.

За неуплату до 1 декабря включительно со следующего дня, как предупреждает Life.ru, начнут начислять пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. При затянувшемся долге налоговая выставит требование и может взыскать деньги принудительно, в том числе со счетов. Если дело дойдет до суда, должнику придется покрыть еще и судебные издержки.