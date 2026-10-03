МИД РФ выпустил повторное предупреждение иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, о том, что находиться на Украине и совершать туда поездки смертельно опасно из-за продолжающихся «массированных ударов возмездия» со стороны российских войск. Об этом говорится в заявлении 3 октября.

В ведомстве напомнили, что еще в мае несколько раз призывали зарубежных дипломатов и других граждан уехать из Киева и отказаться от посещения Украины, а жителей страны — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

«Констатируем, что не все прислушались к данным предостережениям и осознанно подвергают свои жизни смертельной опасности. В Киеве работают многие посольства, на Украину с визитами направляются иностранные официальные лица», — отметили в МИД.

В ведомстве указали, что власти многих стран, включая США, Великобританию, государства ЕС, а также Норвегию и Швейцарию, неоднократно рекомендовали своим гражданам не посещать Украину.

В частности, в августе такую рекомендацию выпустил американский Госдепартамент, а следом — министерства иностранных дел Германии, Великобритании, Италии и Нидерландов.