Вооруженные силы России приступают к «последовательному нанесению системных ударов» по предприятиям ВПК Украины в Киеве, заявили в российском МИДе. Там отметили, что атака ВСУ на общежитие в Старобельске в ЛНР «переполнила чашу терпения».

«В сложившихся условиях Вооружённые Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение», — говорится в заявлении.

Удары будут наноситься также по центрам принятия решений и командным пунктам, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД указал, что эти объекты «рассредоточены по всему Киеву». В связи с этим ведомство предупредило иностранных граждан, включая персонал дипмиссий, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удары беспилотниками по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске в ЛНР. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По последним данным, в результате погиб 21 человек, 65 пострадали. Президент России Владимир Путин заявил, что удар по колледжу в ЛНР был преднамеренным и выполнен в три волны. СК возбудил уголовное дело о теракте.

24 мая Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный «удар возмездия» по военным объектам и предприятиям ОПК Украины. В ходе него применялись баллистические и крылатые ракеты, в том числе «Орешник», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотники. В результате удара были поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве и Киевской области, заявили в ведомстве.

Евросоюз осудил российский удар по Украине с применением «Орешника». Лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об эскалации военного конфликта, а глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила усилением давления на Россию.