Российские военные нанесли массированный удар, в том числе с применением баллистических ракет «Орешник», по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России 24 мая.

Удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России», говорится в сообщении.

Помимо «Орешника», в ходе удара были применены аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Циркон», крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявили в Минобороны.

Позже в военном ведомстве сообщили, что в ходе массированного удара по Киеву и Киевской области были поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск, Главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ.

В ночь на 24 мая в Киеве и других городах Украины произошла серия взрывов. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во всех районах города были зафиксированы повреждения зданий. Как пишут украинские паблики, это был один из самых массированных ударов по украинской столице за 2025—2026 годы.

Комментируя ночной удар по Украине, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинские власти «террористическими ударами по детям» вызвали «жесткий ответ из России». «Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам», — написал он в своем телеграм-канале.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удары беспилотниками по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске в ЛНР. По последним данным, в результате погиб 21 человек, 42 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.