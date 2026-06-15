15 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен на южном берегу Женевского озера стартует встреча лидеров стран «семерки». Как отмечает Reuters, организаторы подстраивались под юбилей Дональда Трампа, который тот отметил накануне. Главные темы повестки — военные конфликты на Ближнем Востоке и Украине, чей президент Владимир Зеленский планирует встретиться с американским лидером.

Ради безопасности высоких гостей Франция и Швейцария на время саммита G7, который пройдет с 15-го по 17 июня, вернули погранконтроль, ограничено железнодорожное сообщение. Швейцарские власти направляют в пограничную зону до 5 тысяч военнослужащих, французские — более 5 тысяч жандармов.

На саммите ожидаются не только лидеры Соединенных Штатов, Канады, Японии, Великобритании, Франции, Италии, Германии и отдельно Европейского союза. Принимающая сторона пригласила на мероприятие Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, напрямую пострадавших от войны на Ближнем Востоке, и Египет, которые сыграл роль одного из ключевых посредников.

В мае сообщалось, что историческое приглашение впервые за 50 лет впервые получила Сирия — в лице президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа.

Источник AP сообщал, что Трамп настроен заняться проблемой Ормузского пролива и в целом окончания войны с Ираном.

При этом он «разочарован европейскими союзниками, полагая, что они подвели его в Персидском заливе», уточняет Reuters.

Поэтому «не ожидается прорывных решений по ключевым вопросам, включая решение проблемы глобальных экономических дисбалансов и закупки критически важных минералов за пределами Китая». Хозяева саммита «отказались от планов всеобъемлющего итогового коммюнике, предпочитая точечные совместные заявления по таким темам, как полезные ископаемые, миграция и наркотрафик».

Приоритет французов — «избежать конфронтации» с главой Белого дома.

«Сдвинув даты, чтобы учесть планы Трампа по случаю его дня рождения, французские чиновники установили планку низко, намекая, что уже сочтут успехом, если Трамп просто останется на всё время мероприятия», — передает агентство.

Дипломаты считают, что настроение Трампа может зависеть от того, сможет ли он добиться соглашения с Ираном до саммита.

К дискуссиям также приглашены Бразилия, Индия, Кения и Южная Корея.

Особый гость — украинский президент Владимир Зеленский, который «беспокоится, что конфликт с Ираном отвлёк на себя внимание США [от Украины]».

«Европейские дипломаты рассматривают саммит как возможность убедить Трампа, что предложения США по сделке были слишком благоприятны для Москвы. Европейские страны также хотят дать понять, что готовы вступить в диалог с Москвой, одновременно ужесточая санкции и усиливая военную поддержку Украины», — говорят собеседники Reuters.