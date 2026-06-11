«Евротройка» призывает к прямым переговорам между Москвой и Киевом при активном участии США и стран Европы. Об этом говорится в совместном заявлении Великобритании, Франции и Германии — его опубликовали посольства этих стран 11 июня после того, как главы дипмиссий в Москве Найджел Кейси, Николя де Ривьер и Александр Граф Ламбсдорфф сходили на Смоленскую площадь на встречу с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Европейские дипломаты «осудили недавнюю эскалацию» на Украине, в которой обвиняют Москву, и «усилившиеся дезинформационные кампании».

«В ответ на позицию российской стороны послы изложили основные положения лидеров стран Е3 от 7 июня, включая поддержку призыва президента Зеленского к прямым переговорам между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам», — говорится в заявлении «евротройки».

От европейских дипломатов отдельных комментариев не было. Только посол Франции Николя де Ривьер, покидая здание МИД, сказал на ходу: «У нас состоялась хорошая дискуссия» (цитата по ТАСС), пообещав опубликовать совместное заявление.

В пресс-службе посольства Франции обратили внимание RTVI, что это заявление опубликовано в аккаунтах дипмиссии на разных площадках — Telegram, VК, Instagram* и Facebook*.

Чуть ранее итоги встречи прокомментировали в российском МИД — там сообщили, что заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин принял послов «по их просьбе».

«Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счёт и при прямой помощи западной «коалиции желающих». Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин», — говорится в заявлении российского МИД.

Встречу по инициативе «евротройки» накануне анонсировал глава МИД России Сергей Лавров.

«Послы этих стран — Британии, Франции и Германии — просятся на встречу с моим заместителем в министерство иностранных дел, — объявил Лавров. — Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли».

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