Основатель журнала Playboy Хью Хефнер неоднократно сообщал ФБР, что финансист Джеффри Эпштейн насиловал и годами удерживал в сексуальном рабстве одну из моделей издания. Об этом со ссылкой на новые судебные документы пишет Daily Star.

Речь идет об Одре Кристиансен, которая еще в 2005 году рассказала Хефнеру, как стала жертвой Эпштейна. По данным СМИ, девушка попросила издателя Playboy лично связаться с ФБР, полагая, что его известность и связи заставят силовиков отнестись к жалобе серьезнее, чем к ее собственному обращению.

Daily Star уточняет, что в то время Кристиансен было 23 года, она жила в особняке Playboy в Беверли-Хиллз и носила титул «Мисс Октябрь-2003», а позже участвовала в реалити-шоу «Соседки». Сейчас экс-модели 46 лет.

В чем модель обвинила Эпштейна

В материалах иска приведены подробности: по словам Кристиансен, вскоре после знакомства с Эпштейном она была им «раздета и изнасилована», после чего ею «торговали в течение 10 лет». Женщина утверждает, что финансист передавал ее своему знакомому — ныне покойному магнату казино из Макао Стэнли Хо, которого называли «крестным отцом» азартного бизнеса в регионе.

В переписке 2011 года, обнародованной в рамках дела Эпштейна, финансист описывал Хо своему другу Борису Николичу как «самого богатого человека Гонконга», владеющего «большей частью Макао», и называл его «лидером китайской мафии». Хо умер в 2020 году.

Хефнер, скончавшийся в 2017 году в возрасте 91 года, после смерти тоже подвергся обвинениям в сексуальных домогательствах: в документальном сериале 2022 года «Тайны Playboy» бывшие партнерши издателя называли его «хищником» и утверждали, что он принуждал их к близости с помощью наркотиков.

При жизни официальных обвинений против Хефнера не выдвигалось.

В судебном иске указывается, что Хефнер выполнил эту просьбу и обращался к агентам напрямую.

«Мистер Хефнер неоднократно звонил в ФБР от имени мисс Кристиансен, чтобы сообщить о Джеффри Эпштейне», — говорится в тексте.

Несмотря на это, бюро не предпринимало никаких действий по заявлению модели на протяжении 15 лет. Впервые агенты вышли на связь с Кристиансен лишь в октябре 2020 года — уже после смерти Эпштейна в тюремной камере.

«На протяжении около пятнадцати лет ФБР не расследовало сигналы мисс Кристиансен и не проверяло ее заявления», — утверждается в материалах дела.

Эти сведения содержатся в иске, который подали против властей США 34 пострадавшие от Эпштейна женщины; разбирательство ведется в Южном округе Флориды.

Что еще известно об иске

Первой детали жалобы обнародовала журналистка Miami Herald Джули К. Браун в своей колонке на Substack. Позже, как уточняет Daily Star, иск был скорректирован, и число истцов сократилось до 32.

Они утверждают, что бездействие бюро нарушило обязательные протоколы расследования сообщений о сексуальном насилии и трафикинге детей и подростков, а отказ проверять достоверные сигналы создал угрозу для будущих жертв Эпштейна, включая остальных участников иска.

Адвокат нескольких пострадавших Арик Фудали прокомментировал ситуацию для NewsNation.

«Последние сведения о том, что ФБР игнорировало жалобы на Эпштейна еще в 2005 году, ужасают, но не удивляют. Правоохранительные органы десятилетиями подводили жертв Эпштейна и продолжают делать это на самом высоком уровне и сегодня», — заявил он.

При этом ФБР добивается прекращения дела, ссылаясь на процессуальные сроки: по версии ведомства, истцы должны были подать административную жалобу в течение двух лет с момента причинения вреда, а эпизоды, о которых идет речь, относятся к периоду с 1996 по 2017 год.

Юрист истцов Джордан Мерсон в разговоре с New York Post жестко прокомментировал эти попытки бюро.

«Тот факт, что ФБР пытается использовать процессуальные лазейки, чтобы избежать ответственности за провалы в расследовании дела Джеффри Эпштейна на протяжении более 20 лет, должен серьезно тревожить всех. Как можно учиться на ошибках, если их не признавать?» — сказал он.

Разбирательство между пострадавшими и ФБР продолжается, при этом ведомство до сих пор публично не прокомментировало ни звонки Хефнера, ни обвинения в бездействии.

Ни ФБР, ни представители Хефнера, ни сама Кристиансен не ответили на запросы изданий о комментарии.